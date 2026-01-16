Amazon ha annunciato la fine di New World: Aeternum, un anno per chiudere un ciclo

Amazon Games ha annunciato che New World: Aeternum sarà rimosso dagli store e non più acquistabile da oggi, ma i server resteranno attivi fino al 31 gennaio 2027. I giocatori potranno continuare a giocare fino a quella data, mentre la valuta premium non sarà più venduta dal 20 luglio 2026

Amazon Games ha annunciato ufficialmente i dettagli conclusivi per New World: Aeternum, segnando la fine di uno degli MMO più ambiziosi pubblicati dall'azienda. Dopo aver comunicato lo scorso ottobre l'intenzione di interrompere il supporto attivo al gioco, Amazon ha ora confermato che i server resteranno online fino al 31 gennaio 2027, concedendo ai giocatori ancora più di un anno per vivere l'ultima fase dell'avventura.

A partire da oggi, New World: Aeternum è stato rimosso dagli store digitali e non è più disponibile per l'acquisto. Tuttavia, tutti coloro che possiedono già il gioco potranno continuare a scaricarlo nuovamente e giocarlo liberamente fino alla data di chiusura definitiva. La stagione Nighthaven, annunciata come l'ultima grande espansione dei contenuti, resterà attiva fino allo spegnimento dei server, fungendo da capitolo finale della storia del mondo di Aeternum.

Amazon ha chiarito anche come verrà gestita l'economia di gioco durante questo periodo di transizione. Le Marks of Fortune, la valuta premium di New World, non saranno più acquistabili a partire dal 20 luglio 2026. Questo significa che i giocatori potranno continuare a spendere la valuta già in loro possesso, ma non avranno modo di comprarne di nuova negli ultimi mesi di attività del gioco. L'azienda ha inoltre precisato che non verranno concessi rimborsi per eventuali acquisti di Marks of Fortune effettuati in precedenza.

New World durerà ancora un anno

La decisione di prolungare l'operatività dei server fino al 2027 sembra pensata per offrire una chiusura più graduale e rispettosa nei confronti della community. I giocatori avranno così il tempo necessario per completare missioni, eventi stagionali e contenuti narrativi, oltre a salutare il mondo di gioco che li ha accompagnati negli ultimi anni.

Lanciato originariamente come uno dei progetti di punta di Amazon Games, New World ha attraversato alti e bassi nel corso della sua vita, passando da un debutto di grande successo a una progressiva riduzione della base di utenti. Con New World: Aeternum, Amazon ha cercato di rinnovare l'esperienza e rilanciare l'MMO, ma ora ha deciso di concentrarsi su altri progetti futuri.

La chiusura definitiva del gioco il 31 gennaio 2027 rappresenterà quindi la conclusione ufficiale dell'esperimento MMO di Amazon in questo universo. Fino ad allora, la community potrà continuare a esplorare Aeternum e vivere l'ultima stagione.