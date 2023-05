Amazon Gaming Week: una valanga di offerte, ecco le più strabilianti su Mini PC, PC Desktop, schede video, portatili, periferiche e accessori

L’Amazon Gaming Week è un evento online dedicato al gaming, ricco di fantastiche offerte su prodotti per gamers: videogiochi, accessori, monitor, componenti e molto altro. In particolare, abbiamo Cuffie e auricolari gaming, Tastiere gaming, Mouse e mousepad gaming, Streaming, sedie e altri prodotti gaming.

Come potete vedere qui di seguito, può essere un'occasione ottima per acquistare schede video, TV, router, portatili, videogiochi, monitor gaming, periferiche di gioco, accessori e componenti per il PC. Ecco le migliori offerte.

Google Chromecast

Quando costa così poco, Google Chromecast è assolutamente da non perdere!

TV e Soundbar

Tantissime offerte valide anche per i televisori e le soundbar. Interessantissimo il The Terrace di Samsung, come vi è uno sconto uber sul 43" Serie Q65B QLED 4K, sempre fra i più acquistati.

Mini PC

Solo 459,99€ , pazzesco! Questo MINIS FORUM NAB6 adotta Intel Core i7-12650H, 10 core e 16 thread con picco a 4,7GHz , 32GB DDR4, SSD Gen4 512GB SSD! Inoltre troviamo Windows 11 Pro, porta HDMI/USB-C,WiFi,BT,USB3.2×3. Un'occasione più unica che rara, visto che il prezzo di questo Mini PC è considerevolmente sceso proprio in queste ore.

Sono diversi gli affari che si possono fare ora con i Mini PC: controllate bene le specifiche di ciascuno di essi perché in certi casi il rapporto prestazioni/prezzo è proprio sensazionale! In particolare, in questa rassegna ne abbiamo uno con coupon addirittura di 100 euro!

PC Desktop

Per la Gaming Week, è crollato il prezzo di questi PC Desktop con specifiche hardware decisamente interessanti.

Schede video

GeForce RTX 3060 fornisce prestazioni soddisfacenti per tutti i giochi, anche se forse non sempre a 4K, e perché costa in proporzione alla potenza offerta molto poco . Infatti, su Amazon la si può trovare a prezzi che partono da poco più di 300 euro, mentre salendo leggermente ecco le soluzioni OC.

GeForce RTX 4070 offre il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni massime (mentre andare ancora oltre significa spendere molto di più). Queste MSI e PNY vengono vendute al prezzo di base di 669€ , nel quale è inclusa anche una copia omaggio di Diablo IV, il gioco per PC più atteso di questa prima parte di anno.

Portatili gaming

L'offerta è veramente super : oggi HP Gaming Victus 16-d0031nl, dotato di CPU Intel Core i5-11400H ( 6 core, 16 thread, picco a 4,5GHz! ), RAM 16GB DDR4, 512GB SSD NVME PCIe M.2, display 16,1" Full HD IPS e, come se non bastasse, NVIDIA GeForce RTX 3060, costa meno di 900€ !

Per chi vuole risparmiare, gioca poco ma è interessato ad un ottimo tuttofare, a 50€ in meno c'è quello con la RTX 3050, schermo da 15,6" sempre Full HD e identico per tutto il resto.

Stupendo anche ROG Zephyrus Duo16, un computer di altissimo livello, ottimo per il gaming, oggi venduto a un prezzo decisamente più basso rispetto allo standard.

Occhio anche al super prezzo di questo elegante SAMSUNG Galaxy Book3 Laptop: lo sconto si applica automaticamente al carrello.

Cuffie gaming

Per quanto riguarda le cuffie gaming oggi bisogna concentrarsi soprattutto sulle soluzioni di Corsair, in offerta a prezzi sensibilmente più bassi del solito. In particolare, occhio alle top di gamma Virtuoso. QUI TUTTE LE OFFERTE CORSAIR

Occhio anche a Logitech, che rimane pur sempre il punto di riferimento del settore. Ecco i prezzi più sensazionali, occhio allo sconto super sulle ASTRO e anche le bellissime Logitech G432. QUI TUTTE LE OFFERTE LOGITECH, consultate bene l'elenco perché è pressoché infinito!

Sedie gaming

Oggi tante offerte sulle sedie gaming: può essere il giorno giusto per acquistare la propria sedia preferita con le ottime ed economiche Oversteel, mentre lo sconto è ancora più consistente sulla bellissima Razer Iskur.

Monitor

Occhio alle offerte sui monitor gaming per la Amazon Gaming Week ora in corso e in particolare i Samsung Odyssey, fra i preferiti dai giocatori PC e console. Ecco le offerte da non perdere sui dispositivi delle linee G4 e G5.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 costa solo 143€, prezzo più basso di sempre! 24" flat, 144Hz, 1920x1080 pixel.

SSD

con le soluzioniadesso particolarmente interessanti, con tagli di prezzo significativi. Occhio anche ai nuovissimie, in particolare, allo stupefacente Flex flessibile,per la Gaming Week.

Gran bel prezzo per questo SSD Lexar NM620 da 1 TB. In proporzione il 2TB costa meno. QUI TUTTE LE OFFERTE SU SSD e MEMORIE, consultate bene l'elenco perché è pressoché infinito!

Tastiere gaming

Le iconiche tastiere Corsair delle linee K55, K70 e K100 sono tutte in offerta per la Haming Week.

Mouse gaming

Ottime offerte anche per i mouse per i giocatori più impegnati sul fronte competitivo multiplayer.