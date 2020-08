Amazon Gaming Week: tutte le offerte su computer portatili, cuffie, SSD, mouse, tastiere, monitor, console e videogiochi

La Amazon Gaming Week in corso è un'occasione più unica che rara per chi è alla ricerca di dispositivi per il gioco a prezzi favorevoli. Ecco una guida per individuare le migliori offerte della Amazon Gaming Week.

Amazon Gaming Week, scopri tutte le offerte!

Computer portatili

Una selezione dei migliori computer portatili della Amazon Gaming Week in termini di rapporto prezzo/prestazioni. Trovate sconti fino a 200 Euro su macchine da gioco che in certi casi hanno tutto ciò che serve ai giocatori, in altri sono più sobrie e adatte anche agli usi professionali. Si tratta di computer portatili sia con processore Intel che con processore AMD. Occhio in particolare a GF63 Thin 10SCXR-038IT, un computer portatile gaming con processore Intel Core I7-10750H, 16GB di RAM DDR4 2666MHz, SSD 512GB M.2 PCIe, Nvidia GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR6 e display 15,6" FHD IPS.

Cuffie gaming

Per la Amazon Gaming Week è crollato il prezzo delle Razer Kraken, cuffie gaming che racchiudono il meglio dell'offerta Razer. Se vi accontentate di prestazioni inferiori ecco le Trust Gaming GXT 310C Radius in colorazione Jungle Camo. Si sale sensibilmente in qualità con le SteelSeries Arctis, tra le preferite dai giocatori di eSport. Le Razer Nari Ultimate sono un punto di riferimento per chi è alla ricerca di ottime cuffie gaming wireless.

SSD e memorie

Se avete pianificato un upgrade per la dotazione di memoria del vostro PC la Amazon Gaming Week è il momento giusto per farlo, perché ci sono sconti sensibili su questi moduli di memoria. Attenzione anche allo sconto sull'SSD PNY e sull'unità NVMe M.2 Samsung 970 EVO.

Mouse gaming

Tra i mouse, le migliori scelte sono il sempreverde Logitech G305, imbattibile per dimensioni, agilità e praticità, e Oversteel SOLDER, aggressivo e prestazionale al tempo giusto, adesso a un prezzo veramente molto interessante. Soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition e Razer Viper Ultimate, quest'ultimo wireless: adesso in offerta per effetto della Amazon Gaming Week.

Tastiere gaming

Oversteel TITANIUM TKL è una tastiera meccanica gaming con tutte le prerogative che servono al giocatore competitivo. Se siete interessati a qualcosa di ancora più avanzato, invece, rimangono il punto di riferimento le tastiere Corsair, sensibilmente scontate per la Amazon Gaming Week.

Monitor gaming

Particolarmente interessanti questi due monitor, a meno di 100 Euro in un caso e con tante caratteristiche nell'altro, ovvero FreeSync, 27", Display IPS Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9. b>Lenovo e LG sono i brand da guardare per quanto riguarda i monitor, con iniziative da controllare con attenzione per la Amazon Gaming Week. Ci sono offerte per tutti i tagli, dalle soluzioni a 24 pollici fino a LG 38GN950 UltraGear, da 38" QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9, a un prezzo mai visto al di fuori della Gaming Week.

Volanti

L'iconico Logitech G29 a un prezzo decisamente interessante: una periferica che cambia il livello di immedesimazione e fedeltà nei giochi di guida.

Console da gioco

Attenzione al prezzo di queste console e accessori e videogiochi per console, e in particolare alla Xbox Series X ricondizionata a poco più di 200 Euro.

Videogiochi