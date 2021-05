Amazon Gaming Week: occasione unica per acquistare monitor, mouse, portatili e cuffie gaming

Quando Amazon lancia la Gaming Week mette in sconto prodotti per giocatori di vario tipo. Se avevate pianificato di acquistare una periferica di un top brand del mondo del gaming è arrivato il momento giusto per farlo!

Monitor Samsung

Ecco i monitor Samsung più convenienti per la Gaming Week. Il ribasso più consente riguarda l'iconico 49'' WQHD, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync.

Computer portatile Acer Nitro

Attenzione al prezzo di questo computer portatile Acer Nitro, ottima configurazione con scheda video di ultima generazione NVIDIA GeForce RTX 3060 e sconto super per la Gaming Week.

Computer portatile MSI GP66 Leopard

Se siete disposti a spendere qualcosa in più attenzione a questa configurazione MSI GP66 Leopard. Simile alla precedente ma con SSD più capiente e processore più potente.

Altri portatili MSI

Per i gamer che ricercano di un notebook gaming altamente performante sarà un’ottima scelta quella del GE76 Raider, dotato di display 17,3FHD a 300Hz, GPU RTX3070 e CPU Comet Lake i7-10870H, a 2.799 euro (anziché 2.999 euro) oppure la versione con GPU RTX3060, che si può acquistare con 2.399 Euro (anziché 2.499).

Il prestante GS66 Stealth con il suo display da 15,6”FHD a 300Hz, GPU RTX3070Max-Q e CPU Comet Lake i7-10870H, è in vendita a 2.699 euro (anziché 2.899 euro), mentre la versione con GPU RTX3060 è disponibile a 2.299 euro (anziché 2.499 euro).

In occasione dell’Amazon Gaming Week sono poi in offerta anche il sottile GF65 Thin, equipaggiato con display da 15,6”FHD, GPU RTX3060Max-Q e CPU Comet Lake i5-10200H, che può essere acquistato a 1.399 Euro (anziché 1.599) e il GF75 Thin con ampio display FHD da 17,3”, GPU GTX1660Ti e CPU Comet lake i7-10750H, che si può comprare con 1.299 euro (anziché 1.599).

Periferiche Asus

Le soluzioni di connettività di Asus sono fra le migliori, soprattutto se si ha in mente di strutturare un sistema Mesh. Ottimo anche questo mouse pad, così come la tastiera TUF Gaming.

Monitor Asus

Oltre 100 Euro in meno reali rispetto al prezzo di mercato per l'ottimo monitor gaming ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, 27" WQHD (2560 x 1440 pixel), IPS, 170 Hz, ELMB SYNC, Adaptive-sync, G-Sync compatible ready, 1 ms (MPRT), 130% sRGB, HDR.

Monitor LG

Anche in casa LG diversi prodotti di qualità e molto convenienti se si intende passare a un monitor più grande o con refresh rate più elevato.

Case e alimentatori Corsair

Altissima qualità a prezzi scontati per case e alimentatori. Inoltre, può essere un'occasione più unica che rara per acquistare la praticissima Elgato Stream Deck Mini, l'ideale per chi fa live streaming.

Mouse e tastiere Corsair

Mouse e tastiere super che normalmente recensiamo su Hardware Upgrade, e che al lancio hanno prezzi molto alti, adesso a prezzi molto convenienti.

Mouse e tastiere Logitech

Incredibile il prezzo a cui è sceso l'iconico Logitech G502. Ma qui sono molto interessanti anche le tastiere, in particolare la Logitech G613 LIGHTSPEED per chi ama le periferiche wireless. Altrettanto interessante il bundle con il microfono Blue Yeti, ideale per le live streaming o più semplicemente per qualsiasi tipo di comunicazione per cui si ha la necessità di una qualità da broadcasting, e il mouse Logitech G PRO.

Mouse e tastiere Razer

Razer è solitamente tra i brand che sono capaci di offrire la migliore qualità. Da non perdere il Razer Atheris in versione Star Wars, così come le bellissime Razer Huntsman Mini.

Cuffie HyperX

La moda delle cuffie gaming, ovvero con ottimo audio posizionale, è stata lanciata qualche anno fa proprio da HyperX. Ma dopo innumerevoli prodotti, le HyperX sono ancora le migliori, letteralmente imperdibili al prezzo della Gaming Week!