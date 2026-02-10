Altro che crisi: la PlayStation 6 potrebbe avere più memoria del previsto
Secondo nuovi rumor, la PlayStation 6 potrebbe avere ben 30 GB di memoria GDDR7, più di quanto previsto in precedenza e quasi il doppio rispetto alla PlayStation 5.di Davide Raia pubblicata il 10 Febbraio 2026, alle 07:01 nel canale Videogames
Playstation
La crisi delle memorie non sembra essere un problema per Sony che, dopo essersi assicurata le forniture per la sua PlayStation 5, guarda al futuro continuando lo sviluppo della PlayStation 6. Un nuovo report conferma alcune specifiche chiave della console.
Un sacco di memoria per la PlayStation 6
Secondo un nuovo leak di queste ore, PlayStation 6 potrebbe sfruttare 30 GB di memoria GDDR7 con un bandwidth di 640 GB/s, con un incremento netto rispetto ai 576 GB/s della PlayStation 5.
Quello dei 30 GB è un valore superiore a quanto emerso in precedenti rumor (24 GB) e quasi doppio ai 16 GB di PlayStation 5. Sony potrebbe utilizzare dieci moduli da 3 GB per la sua console. Il bus della memoria dovrebbe essere ridotto da 256 bit a 160 bit.
Per raggiungere questi target, Sony dovrà trovare il modo di ottenere le forniture necessarie di memoria. Si tratta di un obiettivo non certo semplice in questo periodo in cui i prezzi delle memorie sono alle stelle.
L'azienda nipponica potrebbe lanciare anche una versione handheld della PS6 che dovrebbe essere limitata, stando ai rumor, a 24 GB di memoria. Le due console dovrebbero differenziarsi anche per quanto riguarda il SoC utilizzato. Le ultime notizie confermano la volontà di lanciare la PlayStation 6 nel corso del 2027. Sony, però, potrebbe essere costretta (dalla crisi delle memorie) a posticipare il lancio almeno al 2028.
Ulteriori dettagli in merito alla futura console potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Lo sviluppo della console continua e il progetto potrebbe non essere ancora stato finalizzato in tutti i dettagli.
