Altro che Black Friday: novembre 2025 è stato il peggior mese degli ultimi 30 anni per i videogiochi

A novembre 2025 PS5 torna prima negli USA per vendite e fatturato, ma il mercato console registra il peggior risultato dal 1995. Hardware in calo del 27%, prezzi medi record e vendite software sostenute solo da abbonamenti e mobile

Il mercato videoludico statunitense ha attraversato un mese di novembre 2025 particolarmente complesso. Secondo i dati Circana, PlayStation 5 è risultata la console più venduta negli USA sia per unità sia per fatturato nel periodo compreso tra il 2 e il 29 novembre, superando la concorrenza dopo mesi di dominio Nintendo.

Si tratta della prima leadership mensile di PS5 dall'arrivo di Nintendo Switch 2, che a novembre si è posizionata al secondo posto sia per unità vendute sia per valore complessivo. Al terzo posto per unità si colloca NEX Playground, mentre Xbox Series X|S chiude terza per fatturato.

Si tratta, però, di una magra consolazione per Sony dato che le vendite, nel loro complesso, mostrano un andamento a dir poco negativo. Quelle hardware si sono fermate a 1,6 milioni di unità, il valore più basso per un mese di novembre dal 1995. Ancora più significativo il calo della spesa hardware scesa a 695 milioni di dollari, pari al 27% anno su anno, il minimo dal novembre 2005.

Nel dettaglio, PS5 ha registrato un -40% su base annua, Xbox Series X|S è crollata del 70%, mentre le vendite combinate di Nintendo Switch 2 e Switch risultano inferiori solo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo l'analista Mat Piscatella di Circana, uno dei principali fattori critici resta il prezzo medio delle console, considerato troppo elevato dal pubblico.

Se da un lato, gli utenti comprano meno, dall'altro va anche sottolineato che negli anni i prezzi sono progressivamente aumentati. Le statistiche parlano chiaro: il prezzo medio dell'hardware ha raggiunto un nuovo massimo storico negli Stati Uniti, pari a 439 dollari, ben l'11% in più solo rispetto al 2024.

Indubbiamente i dazi hanno contribuito, dato che praticamente tutte le piattaforme vengono importate dai paesi extra USA. Tuttavia, chi ha vissuto le generazioni precedenti di console, ricorderà che, dalla loro uscita in poi, il prezzo andava progressivamente calando fino a chiudere il loro ciclo vitale con un costo accessibile praticamente a chiunque.

Negli ultimi anni la tendenza non solo si è invertita, ma – soprattutto nell'ultimo biennio – ha visto addirittura i costi crescere nel tempo. PlayStation 5, così come Xbox Series X|S, hanno un prezzo di listino più alto oggi che non al loro rilascio avvenuto nel 2019. E mentre le varianti Slim, da sempre più accessibili grazie all'ottimizzazione dei costi di produzione, hanno mantenuto il prezzo invariato, Sony ha perfino proposto una variante Pro della sua ammiraglia dal prezzo raddoppiato rispetto a quello originale di PS5.

La spesa complessiva per il settore videoludico nel mese è scesa del 4%, passando da 6,12 a 5,86 miliardi di dollari. In controtendenza il software, che cresce dell'1% fino a 4,84 miliardi, sostenuto principalmente da abbonamenti (+16%) e mobile (+2%), mentre le vendite fisiche calano del 14%, anche in questo caso il peggior dato dal 1995.

Sul fronte dei giochi, Call of Duty: Black Ops 7 domina ancora una volta la classifica, diventando il diciottesimo capitolo consecutivo della serie a risultare il più venduto nel mese di lancio. Il titolo è già il settimo gioco più venduto del 2025, nonostante un calo a doppia cifra rispetto a novembre 2024. Tra le nuove uscite della top 20 figurano Kirby Air Riders (10°) e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (11°), mentre diversi titoli sportivi e blockbuster hanno beneficiato delle promozioni stagionali.

Insomma, i numeri evidenziano una tendenza inequivocabile: dopo il picco raggiunto durante la pandemia di COVID-19, l'interesse verso il gaming ha iniziato la discesa della curva. In questo panorama, la carenza di memoria RAM siamo certi che non gioverà al mercato, soprattutto se si tradurrà in ulteriori aumenti di prezzo per piattaforme ormai sul mercato da oltre 5 anni.