All'Xbox Games Showcase 2026, Metro 2039 si mostra con il suo primo gameplay reale

Metro 2039 è tornato a mostrarsi durante l'Xbox Games Showcase 2026 con il primo gameplay ufficiale. Il nuovo trailer presenta numerose novità tra cui il primo protagonista, Stranger, completamente doppiato e l'antagonista e tiranno Hunter

Metro 2039 si è mostrato nuovamente durante l'Xbox Games Showcase 2026 con quello che rappresenta il primo vero assaggio del gameplay del nuovo capitolo sviluppato da 4A Games. Dopo la presentazione cinematografica dello scorso aprile, il team ha pubblicato un lungo trailer di quasi tre minuti realizzato interamente con il motore grafico del gioco che offre una panoramica più dettagliata dell'esperienza reale che attende i giocatori.

Le sequenze mostrano un'alternanza tra spettacolari panorami post-apocalittici e momenti di combattimento particolarmente intensi. Il filmato utilizza un mix di visuale in prima persona e inquadrature personalizzate che si focalizza sia gli scontri a fuoco sia gli elementi narrativi che caratterizzeranno l'avventura.

Dal punto di vista della storia, Metro 2039 introduce Stranger, protagonista completamente doppiato, una novità assoluta per la serie. Il personaggio vive tormentato da inquietanti visioni e decide di tornare nel sistema sotterraneo della metropolitana di Mosca, dove i sopravvissuti alla catastrofe nucleare continuano a cercare una difficile sopravvivenza sotto la superficie radioattiva della città.

Il nuovo scenario politico appare profondamente cambiato rispetto agli eventi raccontati in Metro Exodus. Le varie fazioni della metropolitana risultano ora riunite sotto il controllo del Novoreich, un regime totalitario guidato da un nuovo Führer conosciuto con il nome di Hunter. Il trailer offre il primo sguardo al personaggio, descritto come l'uomo che ha conquistato il potere attraverso propaganda e disinformazione.

Sul fronte del gameplay, il filmato conferma il ritorno delle caratteristiche più apprezzate della serie, con una combinazione di furtività, esplorazione e combattimenti in prima persona. L'azione si sviluppa sia negli ambienti sotterranei sia nelle aree esterne devastate dalla guerra nucleare.

Tra le novità emergono la nuova arma Shatun, mostrata per la prima volta durante uno scontro, oltre a un inedito dispositivo esplosivo per l'apertura di varchi. Il trailer lascia inoltre intravedere nuovi oggetti utilizzabili, varianti inedite di mutanti e ulteriori possibilità di interazione con l'ambiente, elementi che dovrebbero ampliare le opzioni a disposizione dei giocatori durante l'esplorazione.

4A Games ha inoltre confermato che il progetto avrà un'impostazione narrativa più cupa rispetto ai capitoli precedenti. Lo studio, che porta avanti lo sviluppo in Ucraina durante il conflitto in corso con la Russia, ha spiegato che il messaggio del gioco si concentrerà sulle conseguenze della guerra, sul costo del silenzio, sugli orrori della tirannia e sul prezzo della libertà.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer, il team ha ristretto la finestra di lancio precedentemente indicata per l'inverno. Metro 2039 debutterà a febbraio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con distribuzione digitale prevista tramite Steam ed Epic Games Store.