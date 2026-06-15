Advanced Shader Delivery per tutte le GPU Radeon RDNA, gli utenti NVIDIA dovranno aspettare
Microsoft ha esteso la disponibilità di Advanced Shader Delivery a tutte le GPU AMD Radeon dalla serie RX 5000 in avanti. Per gli utenti NVIDIA, invece, il supporto arriverà entro la fine dell'annodi Vittorio Rienzo pubblicata il 15 Giugno 2026, alle 12:38 nel canale Videogames
MicrosoftAMDRadeonRDNA
Microsoft ha annunciato una grande notizia in merito a Advanced Shader Delivery (ASD), la tecnologia progettata per ridurre drasticamente i tempi necessari alla compilazione degli shader nei videogiochi per PC. Dopo una fase iniziale limitata a una selezione di dispositivi e utenti Insider, la funzionalità esce dalla beta e raggiunge tutte le schede video AMD basate su architettura RDNA.
La novità interessa infatti tutte le GPU AMD Radeon basate sulla suddetta architettura, da RDNA 1 a RDNA 4, includendo di fatto ogni modello commercializzato a partire dalla serie Radeon RX 5000 del 2019. Per accedere alla funzione è necessario installare i driver AMD Adrenalin 26.6.1 o versioni successive.
Il funzionamento di Advanced Shader Delivery modifica il tradizionale processo di compilazione degli shader. Invece di generare questi elementi direttamente sul PC dell'utente durante il primo avvio del gioco o dopo un aggiornamento dei driver, Microsoft li prepara in anticipo e li distribuisce tramite cloud. Gli shader vengono quindi scaricati insieme al gioco oppure durante l'aggiornamento del software grafico.
Questo approccio elimina gran parte delle attese che caratterizzano il primo avvio di molti titoli PC e riduce anche i fenomeni di stuttering che possono manifestarsi durante le sessioni iniziali prima che gli shader vengano compilati. Secondo Microsoft, in alcuni casi i benefici risultano particolarmente evidenti: l'azienda dichiara che il tempo di caricamento iniziale di Forza Horizon 6 può diminuire fino al 95% grazie all'utilizzo di ASD.
La tecnologia aveva debuttato lo scorso anno sui dispositivi ASUS ROG Xbox Ally, dove supporta già numerosi giochi. Tra i titoli compatibili figurano Avowed, Call of Duty: Black Ops 6, Control, Farming Simulator 25, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V Enhanced, Microsoft Flight Simulator 2024 e Silent Hill f.
Con l'ultimo update, Microsoft ha esteso il supporto a un elenco di giochi pubblicato direttamente all'interno del post ufficiale che riportiamo di seguito:
- 007 First Light
- Ark Survival Ascended
- Avowed
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Control Standard Edition
- Crimson Desert
- Dead Island 2
- Deep Rock Galactic
- Farming Simulator 25
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Final Fantasy XVI
- Forspoken
- Forza Horizon 5
- Forza Horizon 6
- Forza Motorsport
- Gears of War: Reloaded
- Gears Tactics
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Grounded 2
- Hades 2
- High On Life 2
- Hogwarts Legacy
- Keeper
- Lies of P
- Metro Exodus
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Monster Hunter Rise
- NBA 2k26
- Ninja Gaiden 4
- Persona 3 Reload
- Resident Evil 2 (2019)
- Resident Evil 3
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Sea of Thieves
- Silent Hill f
- Sniper Elite: Resistance
- South of Midnight
- Starfield
- Subnautica 2
- The Callisto Protocol
- The Elder Scrolls: Oblivion Remaster
- The Outer Worlds 2
- Where Winds Meet
Al momento la disponibilità resta limitata ai giochi eseguiti tramite l'ecosistema Xbox su Windows, mentre non sono ancora emerse indicazioni precise sull'eventuale estensione ad altre piattaforme di distribuzione. Resta quindi da chiarire se in futuro la tecnologia potrà raggiungere anche altre piattaforme di digital delivery come Steam o Epic Games Store.
Per quanto riguarda il supporto hardware, Microsoft ha confermato l'arrivo della compatibilità con le schede video NVIDIA GeForce RTX entro la fine dell'anno. Anche Intel ha manifestato l'intenzione di integrare il sistema nelle proprie soluzioni grafiche.
In attesa dell'estensione ad altri produttori, gli utenti NVIDIA possono contare su una funzione differente inclusa nella versione beta dell'app NVIDIA. La tecnologia, denominata Auto Shader Compilation, consente di conservare gli shader compilati dopo gli aggiornamenti dei driver, anche se non elimina la necessità della compilazione iniziale all'avvio del gioco.
2 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
non su pc e non lo fa nello stesso modo, steam compila i file e te li da solo perche sono loro a gestire la piattaforma steamo e l'hardware è fisso, la ms fa una cosa multivendor e agnostica
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