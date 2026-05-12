Addio esclusiva Sony: Stellar Blade 2 sarà pubblicato direttamente da Shift Up e potrebbe arrivare su più piattaforme

Shift Up ha annunciato che Stellar Blade 2 sarà pubblicato direttamente dallo studio e non da Sony. Questa scelta potrebbe favorire un'uscita su più piattaforme rispetto al primo capitolo. Lo sviluppo procede regolarmente e il lancio resta previsto prima del 2027

Shift Up ha confermato, nel corso dell'ultimo rapporto finanziario, che il sequel di Stellar Blade sarà pubblicato internamente e non da Sony. Lo studio sudcoreano ha spiegato che questa decisione consentirà di gestire direttamente il marketing e di comunicare in modo più efficace l'identità e l'universo narrativo del franchise.

La scelta segna un cambiamento importante rispetto al primo capitolo, pubblicato in esclusiva su PlayStation 5 con il supporto di Sony e successivamente arrivato anche su PC. L'assenza di Sony come publisher del secondo episodio potrebbe quindi aprire la strada a una distribuzione più ampia su diverse piattaforme.

La lavorazione di Stellar Blade 2 era stata confermata già nel maggio 2025. In quell'occasione lo studio aveva indicato come obiettivo un'uscita entro il 2026, o comunque prima del 2027 (o durante i primissimi mesi del 2027). Le informazioni più recenti ribadiscono che il progetto resta pienamente in linea con questa finestra temporale.

Stellar Blade 2 e il cambio di strategia per la distribuzione

Shift Up ha confermato di continuare a valutare l'espansione del franchise su ulteriori piattaforme. Questa dichiarazione si collega alle indiscrezioni emerse nel corso del 2025, secondo cui lo studio avrebbe ottenuto un kit di sviluppo per Nintendo Switch 2 e starebbe considerando una conversione del primo Stellar Blade.

Al momento non esistono conferme ufficiali su una versione per la nuova console Nintendo. In passato, Shift Up aveva precisato di stare semplicemente esaminando varie possibilità interne, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

Stellar Blade si è rivelato un notevole successo commerciale per la società. A febbraio 2025 Shift Up aveva comunicato che il gioco aveva generato ricavi per 219,8 miliardi di won, pari a circa 151,4 milioni di dollari, contribuendo a un incremento annuo del 30% del fatturato dell'azienda.