Addio console: Just Dance Now trasforma gli Smart TV LG in una pista da ballo

Just Dance Now arriva sugli Smart TV LG grazie alla collaborazione con Ubisoft. Dal prossimo dicembre, il celebre gioco musicale sarà integrato nellLG Gaming Portal con accesso gratuito (a tempo limitato) e utilizza il Magic Remote di LG per i movimenti

LG Electronics e Ubisoft uniscono le forze per portare Just Dance Now, versione del celebre videogioco musicale con oltre 500 brani internazionali selezionati dalla classifica di Billboard, direttamente sugli Smart TV LG. Per la prima volta, gli utenti potranno divertirsi senza console o controller aggiuntivi, sfruttando un'esperienza completamente integrata nel sistema webOS.

A partire da dicembre 2025, Just Dance Now sarà incluso nell'LG Gaming Portal, disponibile su tutti i televisori LG con webOS22 e versioni successive, anche in Italia. L’annuncio ufficiale è atteso durante la Paris Games Week 2025, dove verrà presentato il trailer dedicato.

Il gioco sarà accessibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato ogni giorno, mentre chi desidera un’esperienza completa potrà acquistare un abbonamento o un pacchetto di brani per ballare senza limiti. Per il lancio, LG offrirà un accesso esclusivo a contenuti speciali, tra cui la coreografia di Money Pull Up, brano virale con milioni di stream globali.

Si potrà giocare con amici e familiari semplicemente utilizzando il telecomando puntatore LG Magic Remote, senza bisogno di controller o console aggiuntivi: grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, infatti, il telecomando è in grado di catturare con precisione ogni movimento, riflettendolo sullo schermo per un'esperienza fluida e reattiva.

"Ci impegniamo a trasformare LG Gaming Portal in una piattaforma completa per il gaming. Grazie alla collaborazione con partner leader come Ubisoft, ampliamo continuamente la nostra offerta di titoli e di funzionalità avanzate per offrire una varietà di esperienze di gioco coinvolgenti sui nostri Smart TV LG" ha spiegato Chris Jo, responsabile del webOS Platform Business Center della divisione LG Media Entertainment Solution.

