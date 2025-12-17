Addio allo storico fondatore: Sucker Punch cambia volto dopo 30 anni

Brian Fleming, co-fondatore di Sucker Punch, lascia lo studio dopo una lunga carriera. Dal 1° gennaio la guida passerà a Jason Connell e Adrian Bentley, già figure chiave del team. Il cambio segna una nuova fase per lo studio PlayStation, mantenendo continuità creativa e organizzativa

Dopo quasi tre decenni di attività, Brian Fleming, co-fondatore e figura storica di Sucker Punch Productions, si prepara a lasciare lo studio che ha contribuito a creare e guidare. L'annuncio è arrivato da Sony Interactive Entertainment, che ha confermato un importante cambio al vertice del team noto per saghe iconiche come Sly Cooper, InFamous e Ghost of Tsushima, oltre al recente progetto Ghost of Yotei.

A partire dal 1° gennaio, la guida dello studio passerà a Jason Connell e Adrian Bentley, due nomi già profondamente legati all'identità creativa e tecnica di Sucker Punch. Connell ha ricoperto il ruolo di co-direttore creativo per la serie Ghost, mentre Bentley, in qualità di direttore tecnico, ha supervisionato l'ingegneria e la produzione dei giochi dello studio. La loro nomina garantisce una transizione all'insegna della continuità, evitando bruschi cambi di direzione.

Sucker Punch è uno dei pilastri dei PlayStation Studios dal 2011, anno in cui è entrato ufficialmente a far parte delle realtà first-party di Sony. Nel corso degli anni, lo studio si è distinto per uno stile riconoscibile, basato su mondi curati, narrazione forte e meccaniche di gioco raffinate, costruendo una reputazione solida sia presso il pubblico sia nell'industria.

Brian Fleming si è espresso, di recente, su Sucker Punch

In una recente intervista, Fleming aveva riflettuto sull'imminente 30° anniversario dello studio e sulla filosofia che ne ha guidato le scelte. Secondo il co-fondatore, uno degli elementi chiave del successo di Sucker Punch è sempre stata la volontà di restare relativamente piccoli, almeno rispetto agli standard dei grandi studi AAA. Questa dimensione consente al team di mantenere concentrazione e tempo per rifinire le idee, anche a costo di rinunciare a più progetti in parallelo.

Fleming ha sottolineato come lo studio sia in grado di lavorare su un solo grande progetto alla volta, con cicli di sviluppo che possono durare fino a cinque anni. Proprio per questo, ogni nuova produzione rappresenta una scelta cruciale, paragonabile a decidere un percorso di studi o una carriera.

Non si tratta di mancanza di idee, ma della necessità di selezionare quella migliore, investendo tutte le energie disponibili. L'uscita di scena di Fleming segna la fine di un'era, ma allo stesso tempo apre una nuova fase per Sucker Punch.