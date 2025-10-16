Addio a Tomonobu Itagaki, il creatore di Dead or Alive e Ninja Gaiden

È morto Tomonobu Itagaki, autore delle serie Dead or Alive e Ninja Gaiden. L'annuncio è arrivato tramite un messaggio postumo scritto dallo stesso Itagaki. Nato nel 1967, ha lavorato per Team Ninja fino al 2008, per poi fondare Valhalla Game Studios. Nel suo ultimo messaggio scrive: "Non ho rimpianti".

Il mondo dei videogiochi piange la scomparsa di Tomonobu Itagaki, celebre autore giapponese conosciuto per aver dato vita a due delle saghe più iconiche dell'action gaming: Dead or Alive e Ninja Gaiden. La notizia della sua morte è stata confermata tramite un messaggio postumo pubblicato sul suo profilo Facebook, scritto dallo stesso Itagaki e diffuso, come da sua volontà, da una persona a lui molto cara.

Il testo, intitolato "Parole che lascio in eredità", è un commovente addio in cui il game designer riflette sulla propria vita e sulla sua carriera:

"La fiamma della mia vita sta per spegnersi. Il fatto che sia stato pubblicato questo messaggio significa che, finalmente, è giunto quel momento. [...] La mia esistenza è stata una serie ininterrotta di battaglie. Ho continuato a vincere. [...] Non ho rimpianti. Solo, mi rattrista non poter più offrire nuove opere ai miei fan. Ma così va la vita".

Parole che rispecchiano perfettamente lo spirito combattivo e fiero che ha sempre caratterizzato Itagaki, figura spesso controversa ma amatissima nel panorama videoludico internazionale.

Tomonobu Itagaki: una breve biografia

Nato nel 1967, Itagaki iniziò la sua carriera nel 1992, in piena era Super Nintendo, e si affermò rapidamente come uno dei principali talenti di Team Ninja, divisione interna di Tecmo. Fu proprio lì che creò Dead or Alive, celebre serie di picchiaduro nota per il suo gameplay tecnico e lo stile audace, e soprattutto rilanciò Ninja Gaiden in chiave moderna, trasformandolo in uno dei franchise dazione più rispettati degli anni 2000.

Nel 2008 lasciò Tecmo dopo un lungo periodo di tensioni interne con il presidente Yoshimi Yasuda. L'ultimo titolo sviluppato sotto la sua direzione in Team Ninja fu Ninja Gaiden 2. Successivamente fondò Valhalla Game Studios, con cui nel 2010 realizzò il discusso Devil's Third per Wii U, rimasto il suo ultimo progetto pubblicato.

Negli anni successivi è apparso solo come consulente per alcuni titoli, tra cui Samurai Jack: Battle Through Time. Con la sua scomparsa, l'industria perde una delle sue personalità più forti, eccentriche e appassionate.