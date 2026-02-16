Addio a Hideki Sato: il 'padre dell'hardware SEGA' che ha plasmato un'epoca d'oro del videogioco

Hideki Sato, storico dirigente e "padre dell'hardware" di Sega, è morto il 13 febbraio 2026 a 77 anni. Entrato in azienda nel 1971, si è occupato dello sviluppo di console iconiche come Mega Drive e Dreamcast

Il mondo dei videogiochi dice addio a Hideki Sato, figura chiave nella storia di Sega e universalmente riconosciuto come il "padre dell'hardware Sega". Secondo quanto riportato dalla rivista storica Beep21, Sato sarebbe scomparso giovedì 13 febbraio 2026, all'età di 77 anni.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra appassionati e addetti ai lavori, che gli riconoscono un ruolo determinante nel plasmare l'identità tecnologica e creativa dell'azienda giapponese. Entrato in Sega nel 1971, Sato ha attraversato e influenzato alcune delle fasi più cruciali dell'evoluzione del videogioco domestico.

Nei primi anni '90 guidò il dipartimento Ricerca e Sviluppo e, nei primi anni 2000, ricoprì anche brevemente il ruolo di presidente della compagnia. Insieme al suo team fu responsabile della progettazione della maggior parte dei sistemi hardware Sega, dall'SG-1000 fino al Dreamcast, includendo anche numerose schede arcade che contribuirono al successo dell'azienda nelle sale giochi di tutto il mondo. Sato lasciò Sega nel 2008, chiudendo una carriera durata quasi quattro decenni.

Hideki Sato e il mito del Mega Drive

Tra le sue creazioni più iconiche spicca il Mega Drive (conosciuto come Genesis in Nord America), console che segnò un'epoca e contribuì a ridefinire il mercato a 16 bit. In un'intervista rilasciata a Famitsu e successivamente archiviata da Shmuplations, Sato ricordò con entusiasmo l'esplosione del mercato domestico: le vendite superarono ogni aspettativa, alimentando quello che definì una vera e propria "Console Fever" all'interno dell'azienda.

Sega, inizialmente forte nel settore arcade, decise di investire con decisione nel mercato casalingo. Sato e il suo team avevano intuito che i videogiochi sarebbero diventati un'esperienza culturale paragonabile alla musica. Proprio per questo, il Mega Drive fu progettato anche dal punto di vista estetico come un dispositivo da salotto, simile a un lettore audio: corpo nero, design elegante e la celebre scritta "16BIT" in oro.

Una scelta costosa, come lo stesso Sato raccontò con ironia, ma fondamentale per comunicare l'innovazione tecnologica della prima console domestica a 16 bit. Con la sua visione e il suo spirito pionieristico, Hideki Sato ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del videogioco giapponese e mondiale.