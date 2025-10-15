Activision celebra il successo di Team Ricochet: 99% dei match senza cheater

Durante la beta di Call of Duty: Black Ops 7, il sistema anti-cheat Team Ricochet di Activision ha raggiunto risultati record: il 99% dei match è risultato privo di bari e il tempo medio di rilevamento si è attestato a meno di tre partite.

Activision Blizzard ha annunciato con orgoglio i risultati ottenuti dal proprio sistema anti-cheat Team Ricochet durante la beta di Call of Duty: Black Ops 7, sottolineando come la lotta ai bari stia raggiungendo livelli di efficacia mai visti nella storia del franchise.

Secondo i dati ufficiali condivisi dallo studio, la quasi totalità dei match di prova si è svolta senza interferenze da parte dei cheater, segnando un importante passo avanti per l'integrità competitiva del gioco. In un post pubblicato su X, Team Ricochet ha dichiarato che il suo sistema di difesa ha ottenuto "i migliori risultati in una Beta nella storia di Call of Duty".

Il team ha spiegato che il rilevamento dei cheat sta diventando "sempre più rapido" e che, giorno dopo giorno, le partite risultano "più pulite e bilanciate". Activision ha aggiunto che, entro la fine della beta, il 99% dei match era completamente privo di cheater, mentre il tempo medio di identificazione di un cheater si è attestato a meno di tre partite.

Call of Duty #BlackOps7



A message from #TeamRICOCHET:



Weve crunched the numbers for Black Ops 7 Beta, and RICOCHET Anti-Cheat achieved the strongest Beta results in Call of Duty history.



Each day, our cheat detections got faster and your matches got cleaner.



By the end:

pic.twitter.com/bRLFFAAHyv Call of Duty Updates (@CODUpdates) October 13, 2025

Call of Duty: Black Ops 7, i dati sono incoraggianti, Activision è riuscita a fermare i cheater

Si tratta di numeri impressionanti, che migliorano persino rispetto ai risultati registrati all'inizio della fase di test, quando il tasso di rilevazione dei bari era del 97% entro i primi 30 minuti di gioco. Il nuovo sistema dimostra quindi un'efficienza crescente, frutto del continuo aggiornamento delle tecniche di analisi comportamentale e dell'intelligenza artificiale integrata nel sistema Ricochet.

Naturalmente, Activision ammette implicitamente che qualche baro potrebbe comunque essere sfuggito al monitoraggio. Il "tempo medio" di rilevamento, infatti, indica che alcuni giocatori hanno potuto completare più di tre partite prima di essere scoperti, mentre altri sono stati individuati quasi immediatamente.

Tuttavia, il trend è chiaramente positivo, e il publisher spera che questi dati possano scoraggiare ulteriormente i tentativi di cheating nella versione finale del titolo. Call of Duty: Black Ops 7 si prepara così a un lancio - previsto per il 14 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC - in un clima di maggiore fiducia da parte della community.