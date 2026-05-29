Acer Predator Atlas 8, una nuova handheld con Intel Arc G3 Extreme

Acer ha annunciato il debutto della nuova handheld Predator Atlas 8, con processori Intel Arc G3 e G3 Extreme. Ecco tutte le specifiche tecniche e le prime informazioni sul periodo di lancio

In attesa del Computex 2026, Acer ha annunciato il debutto della nuova Predator Atlas 8, una handheld realizzata in collaborazione con Intel e che, quindi, punta a sfidare il dominio di AMD nel settore.

Un progetto ricco di potenzialità

La nuova Acer Predator Atlas 8 è dotata di un display touch da 8 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz (e supporto VRR). Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10 e una luminosità di picco di 500 nit. Il touch supporta il multitouch a 10 punti, consentendo un'interazione reattiva e intuitiva su tutta la superficie del display.

Il "cuore" del progetto è rappresentato dai processori Intel Arc G3 e G3 Extreme, con GPU Arc B370 o B390, e con il sistema di raffreddamento AeroBlade in grado di offrire prestazioni migliori fino al 10% rispetto ai sistemi precedenti, grazie a una configurazione a doppia ventola. Ci sarà il supporto al ray tracing e l'upscaling XeSS 3.

La handheld presenterà una batteria da 80 Wh ma ci sarà anche una versione da 60 Wh, probabilmente riservata alla variante con processore G3. La capacità della batteria, soprattutto nella versione da 80 Wh, dovrebbe essere più che sufficiente per garantire una buona autonomia. Il dispositivo è dotato di audio DTS:X Ultra, trasmesso tramite due altoparlanti da 2 watt.

Il nuovo modello di Acer avrà il sistema operativo Windows 11 e potrà contare sul software Predator Sense. Tra le specifiche troviamo due porte Thunderbolt 4, uno slot microSD e il supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il peso complessivo è di 810 grammi (per la versione da 80 Wh).

Predator Atlas 8 arriverà anche in Europa, ma le vendite partiranno solo ad ottobre 2026. Per il momento, non ci sono informazioni specifiche su RAM e SSD - si parla genericamente di "fino a" 24 GB di LPDDR5X e un SSD PCIe Gen 4 "fino a" 1 TB - oltre che sul prezzo di lancio.