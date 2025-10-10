A Minecraft Movie 2 si farà: il sequel del grande successo arriverà nel 2027

Era quasi inevitabile: dopo il successo di A Minecraft Movie, Warner Bros. ha ufficialmente annunciato la produzione di un sequel, fissando la data duscita al 23 luglio 2027. Il film originale, uscito nel 2025, ha incassato 957 milioni di dollari a livello globale, diventando il secondo film più redditizio dell'anno, superato solo dal remake Disney di Lilo & Stitch, che ha raggiunto 1,03 miliardi di dollari.

Il sequel vedrà il ritorno del regista Jared Hess, noto per aver diretto Napoleon Dynamite, che questa volta curerà anche la sceneggiatura insieme a Chris Galletta. Alla produzione torneranno Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson e Jason Momoa, quest'ultimo protagonista e produttore del primo capitolo.

Quando A Minecraft Movie era stato annunciato, molti osservatori avevano accolto il progetto con scetticismo. Un film ispirato a un videogioco open world privo di trama lineare sembrava un rischio, soprattutto considerando il fallimento di altre trasposizioni simili. Eppure, il film ha saputo stupire critica e pubblico grazie al suo umorismo autoironico, al tono leggero ma intelligente e a un messaggio positivo sulla creatività e la libertà di pensiero, in perfetta sintonia con lo spirito del gioco originale.

A Minecraft Movie 2: cosa ha funzionato nel primo film?

Secondo Engadget, la pellicola ha funzionato perché "riesce a essere consapevole del proprio assurdo presupposto, ma con il cuore al posto giusto". Il giornalista Devindra Hardawar ha lodato la capacità del film di "trasmettere un messaggio su come difendere la creatività in un mondo che tende a reprimere i non conformisti".

Il successo di A Minecraft Movie dimostra che anche un brand apparentemente inadatto al cinema possa trovare la giusta formula quando è trattato con rispetto e ironia. Ora, con il sequel in produzione, Warner Bros. punta chiaramente a costruire un nuovo franchise cinematografico, sulla scia di successi come The LEGO Movie o Sonic the Hedgehog.

Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama del secondo capitolo, ma con il ritorno di Jared Hess e un budget probabilmente più consistente, ci si può aspettare un film ancora più ambizioso.