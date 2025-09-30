30 anni di PlayStation da indossare: arrivano le sneaker di Reebok in edizione limitata

Settembre rappresenta un momento storico che ha ridefinito l'industria dei videogiochi: l'arrivo di PlayStation sugli scaffali. Sono trascorsi 30 anni da quando la prima console di casa Sony si è concessa al pubblico e il produttore ha deciso di celebrare questo importante anniversario con una serie di prodotti dedicati agli appassionati: una gamma di sneakers a tempo in collaborazione con Reebok e un volume fotografico da collezione.

La collaborazione PlayStation x Reebok propone tre modelli ispirati ai territori in cui la console debuttò nel 1994: InstaPump Fury 94 per il Giappone, Pump Omni Zone II per gli Stati Uniti e Workout Plus per il Regno Unito. Ogni paio utilizza una palette grigia celebrativa e dettagli che richiamano la console originale, inclusi il logo multicolore PS e la scritta estesa PlayStation.

Le sneaker saranno disponibili da ottobre in confezioni esclusive che riprendono il design della scatola originale della console. Tuttavia, al momento, non sono stati condivisi i prezzi dei vari modelli, né i paesi in cui saranno commercializzati.

Accanto alle scarpe, l'altro protagonista è PlayStation: The First 30 Years, un artbook in grande formato (37,5 × 29,5 cm) che raccoglie in 400 pagine di fotografie, concept, prototipi mai visti di console e controller oltre a curiosità che hanno segnato la storia del marchio. Il volume accompagnerà i lettori in un viaggio visivo che ripercorre la storia del brand fino alle generazioni più recenti.

Il libro sarà disponibile nella primavera 2026 al prezzo di 115 euro, con possibilità di preordine già attiva su Read-Only Memory. Per i collezionisti è prevista anche la Deluxe Edition, realizzata in sole 1994 copie: presenta rilegatura a vista, confezione esclusiva e una stampa firmata dal designer Teiyu Goto e dal fotografo Benedict Redgrove, al prezzo di 290 euro.