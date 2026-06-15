3 milioni di dollari per una copia sigillata di Super Mario Bros.: nuovo record assoluto per i videogiochi

3 milioni di dollari per una copia sigillata di Super Mario Bros.: nuovo record assoluto per i videogiochi

Heritage Auctions ha battuto per 3 milioni di dollari una copia sigillata di Super Mario Bros. per NES gradata PSA 9.6 A++, con raro sigillo sticker gloss: è il nuovo record assoluto per un videogioco all'asta, sopra il primato di 2 milioni del 2021.

di pubblicata il , alle 09:11 nel canale Videogames
Super MarioNintendo
 

Ne giorni scorsi Heritage Auctions ha aggiudicato una copia sigillata di Super Mario Bros. per NES a oltre 3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record mondiale per il videogioco più costoso mai venduto all'asta. La vendita è avvenuta il 12 giugno 2026.

La copia porta un grading PSA 9.6 A++, assegnato da Professional Sports Authenticator, e appartiene al secondo lotto di produzione del 1986. La caratteristica che la distingue è il sigillo sticker gloss anziché lo shrink wrap: di questa variante risultano note soltanto tre copie in condizione sigillata, e quella battuta all'asta è quella a maggior valutazione tra tutte.

Quarant'anni intatti, dalle origini del mercato americano Nintendo

Il gioco è rimasto intatto per quarant'anni, conservato insieme a una console NES Control Deck dell'edizione di lancio nella confezione originale, con il rivestimento di plastica ancora integro. Il lotto risale all'era del test market di Los Angeles, nei primissimi mesi dell'espansione di Nintendo negli Stati Uniti.

Questa variante specifica con sigillo sticker gloss non era mai comparsa in un'asta pubblica in condizione sigillata: è la prima volta in assoluto. La combinazione di valutazione eccezionale, provenienza documentata e rarità della variante ha spinto l'offerta ben oltre il precedente primato di Super Mario Bros., già fermo a 2 milioni di dollari dal 2021.

La progressione dei record

La progressione dei record nei videogiochi da collezione è stata rapida: nel 2021 era Super Mario 64 a fissare il tetto assoluto a 1,56 milioni di dollari, poi una copia di Super Mario Bros. lo aveva superato a 2 milioni nello stesso anno. La vendita di giugno 2026 porta il nuovo limite a 3 milioni.

Nella stessa sessione Heritage Auctions è passata anche un'altra copia sigillata di Super Mario Bros., aggiudicata per 575.000 dollari: grading 9.8 A+ ma proveniente dal quarto lotto di produzione, non dal secondo. Poco meno di un quinto rispetto al pezzo da record, una differenza che riflette quanto la partita produttiva e la rarità della variante pesino sul valore finale.

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5 Commenti
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aqua8415 Giugno 2026, 09:23 #1
ma dove cazzo le tengono ste cose...
raxas15 Giugno 2026, 09:43 #2
Originariamente inviato da: aqua84
ma dove cazzo le tengono ste cose...

magari un regalo non particolarmente attenzionato o messo di lato, conservato e dimenticato per tanti motivi che possono accadere, tipo morte dell'acquirente o della persona a cui regalarlo...
certo che scoprire di lato un oggetto così (altrimenti lo avrebbero anche esposto prima) sicuramente da un qualche armadio o inventario casalingo tipico, ricco , americano...
e poi scoprire il valore di cimelio... è una cosa che cambia letteralmente la vita...
come quei tanti casi di oggetti (LP, magliette... bottiglie di liquore) magari non ritenuti particolari, tenuti come nuovi o quasi, ma diventati rari e preziosi dopo tanto tempo... che tanti e pochi possono avere di lato
mentre tanti altri che se ne sono sbarazzati per un'occasione qualsiasi,
se si fosse saputo uno avrebbe comprato cartucce simili e le avrebbe messe in una cassaforte
Hiei360015 Giugno 2026, 09:48 #3
Considerando che se avessi tenuto chiusa / sigillata la mia copia di Super Mario Bros quando mi era stato comprato dai miei genitori quasi 40 anni fa...a quest'ora sarei ricco.

Invece sono stato uno stupido bambino e ci ho giocato invece
mail9000it15 Giugno 2026, 09:59 #4
Originariamente inviato da: Hiei3600
Considerando che se avessi tenuto chiusa / sigillata la mia copia di Super Mario Bros quando mi era stato comprato dai miei genitori quasi 40 anni fa...a quest'ora sarei ricco.

Invece sono stato uno stupido bambino e ci ho giocato invece


Colpa dei tuoi genitori.
Dovevano comprare due copie.
Una per far giocare lo stupido bambino e una per farlo ricco.
raxas15 Giugno 2026, 10:06 #5
Originariamente inviato da: Hiei3600
Considerando che se avessi tenuto chiusa / sigillata la mia copia di Super Mario Bros quando mi era stato comprato dai miei genitori quasi 40 anni fa...a quest'ora sarei ricco.

Invece sono stato uno stupido bambino e ci ho giocato invece

non si poteva nemmeno immaginare il valore che avrebbe avuto 30 o 40 anni dopo,
quanti oggetti simili si sono semplicemente buttati, nell'immondizia?
anche integri
dopo 5 o 10 anni... ritenuti di nessun valore


cut

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