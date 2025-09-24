2XKO, il picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends disponibile dal 7 ottobre

Dal 7 ottobre 2025 2XKO, il picchiaduro 2v2 di Riot Games, sarà disponibile in Early Access su PC insieme alla Season 0 e un nuovo campione. Contestualmente debutta First Impact, programma competitivo che supporterà 22 tornei community-led con premi extra e titoli esclusivi

Riot Games ha annunciato che 2XKO, il picchiaduro 2v2 ambientato nell'universo di League of Legends e Arcane, entrerà in Early Access il prossimo 7 ottobre 2025. Per la prima volta, il titolo sarà disponibile gratuitamente e senza invito per tutti i giocatori su Windows PC, aprendo ufficialmente la Season 0 e introducendo il decimo campione giocabile.

"L'Early Access segna l'inizio di un nuovo capitolo per 2XKO. A tutti coloro che ci hanno seguito nella Closed Beta, grazie. La vostra energia e i vostri feedback hanno già reso il gioco più forte, e ora siamo pronti a fare il prossimo passo. L'Early Access è solo l'inizio, e non vediamo l'ora che i giocatori vedano tutto ciò che abbiamo in serbo" ha commentato Tom Cannon, produttore esecutivo di 2XKO.

Guardando al futuro, Riot ha già tracciato una roadmap per il 2026: sono previste cinque stagioni, ciascuna con l'arrivo di un nuovo campione, contenuti aggiuntivi e premi di progressione.

Parallelamente al lancio, prende il via anche First Impact, il nuovo programma competitivo ufficiale che Riot Games ha ideato per sostenere la scena dei picchiaduro. Fino alla fine del 2025 saranno sponsorizzati 22 tornei community-led distribuiti tra America, Europa e Asia. Ogni evento, pur restando organizzato dalla community, beneficerà del supporto economico della casa di sviluppo.

In particolare, le coppie vincitrici dei tornei First Impact riceveranno il Duo Bounty, un premio aggiuntivo di 2.500 dollari, oltre al montepremi tradizionale. Inoltre, i campioni si vedranno assegnare il titolo esclusivo Local Legend per il proprio account 2XKO.

"I Tournament Organizers sono la base della community dei picchiaduro, e sono centrali nel modo in cui pensiamo a 2XKO. First Impact vuole dare visibilità sia agli organizzatori sia ai concorrenti che animano la scena. Questi eventi online, locali o sui palchi più grandi, sono dove nascono rivalità e nuovi talenti. Siamo entusiasti di supportare i TO, celebrare le coppie e creare opportunità per i giocatori di tutto il mondo mentre 2XKO inizia il suo percorso competitivo" ha spiegato Michael Sherman, responsabile per il gioco competitivo di 2XKO.

Il primo appuntamento ufficiale sarà Evo France: 2 NICE KO, organizzato dal collettivo The MIXUP Crew e in programma a Nizza dal 10 al 12 ottobre 2025.