15 anni dopo Skate 3, il gioco torna sottoforma di free to play, ma con il modello live service

skate., il nuovo capitolo della storica serie di skateboarding firmata Electronic Arts e Full Circle, debutta in accesso anticipato. Il titolo è disponibile gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store ed EA App.

Il gioco nasce come esperienza free-to-play, multipiattaforma e con progressione condivisa, così da permettere a veterani e nuovi appassionati di giocare insieme senza barriere. Secondo gli sviluppatori, questa fase rappresenta solo il punto di partenza: skate. verrà aggiornato costantemente con nuove modalità, eventi e contenuti, costruiti insieme alla community.

Il cuore del titolo è San Vansterdam, una città dinamica e in continua evoluzione, progettata come grande hub multiplayer aperto. Qui i giocatori possono esplorare quattro quartieri caratterizzati da stili diversi, spaziando da tetti e canali a piazze, parchi e persino una cattedrale riadattata per i trick.

"Ci siamo concentrati sul perfezionamento dell'esperienza di skateboard di base, catturando il brivido della scoperta, la creatività individuale e la soddisfazione di riuscire finalmente a realizzare quel trick pazzesco. L'accesso anticipato non è un lancio normale, è un invito a contribuire a plasmare il futuro di skate. mentre continuiamo a costruire e a spingere i limiti di ciò che questo gioco può essere" ha dichiarato Mike McCartney, produttore esecutivo del gioco.

Tra le caratteristiche principali si conferma il ritorno del sistema Flick-It, rivisto e ampliato per garantire maggiore precisione nelle acrobazie. A questo si aggiungono i nuovi comandi off-board, che permettono di muoversi anche al di fuori della tavola e scoprire zone nascoste sopra e sotto le strade.

I giocatori possono:

affrontare sfide a rotazione per sbloccare trick;

creare skate spot personalizzati con la funzione Quick Drop ;

; radunarsi nei luoghi più popolari della città tramite la modalità Spectate ;

; consultare la Skatepedia , una guida interattiva a centinaia di manovre;

, una guida interattiva a centinaia di manovre; personalizzare il proprio stile e ascoltare una colonna sonora in continua evoluzione che mescola nuove voci della musica rap e alternative a classici come Earth, Wind & Fire.

Naturalmente, il titolo adotta un modello live service, di conseguenza sarà costantemente aggiornato con nuovi contenuti stagionali e relativi season pass. Il team ha già anticipato che con le prossime stagioni verranno introdotti nuovi contenuti ispirati ai suggerimenti dei fan.

Oltre al season pass, l'accesso anticipato introduce due pacchetti aggiuntivi che i giocatori potranno acquistare sin dal lancio per sostenere lo sviluppo. Il Founder's Pack, dal costo di 24,99 euro, include 2.800 San Van Bucks (valuta di gioco virtuale), cosmetici MoCap, cosmetici Founder Founding e il season pass della prima stagione.

Il Founder's Pack Deluxe, invece, include tutti i contenuti del pacchetto precedente con in più 3.100 San Van Bucks aggiuntivi (5.900 totali), cosmetici Meatman, scarpe Vans Old Skool Founder's e le magliette retrò ispirate a Skate 1, 2 e 3, il tutto al prezzo di 49,99 euro.