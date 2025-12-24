007 First Light: uscita rimandata di due mesi per offrire 'la versione migliore sin dal lancio'

IO Interactive ha annunciato che il lancio di 007 First Light è stato rimandato al 27 maggio 2026. L'uscita era prevista per marzo del prossimo anno, ma secondo il team di sviluppo la decisione consente di dedicare più tempo alla rifinitura e al perfezionamento, così da garantire la migliore esperienza possibile al momento del rilascio.

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

Il team chiarisce che il titolo è già completamente giocabile dall'inizio alla fine e che lo sviluppo procede perfettamente. Tuttavia, sottolinea anche che si tratta il progetto più ambizioso dello studio, ragione per cui desiderano fornire "la sua versione migliore sin dal lancio".

007 First Light rappresenta il primo titolo di James Bond dopo oltre un decennio dell'ultimo gioco dedicato all'agente speciale dell'MI6. Sviluppato dalla software house nota per la serie Hitman, questo nuovo capitolo unisce le meccaniche stealth rese note dall'Agente 47 all'azione cinematografica che da sempre caratterizza le pellicole di James Bond. Un primo assaggio del gameplay è stato offerto all'ultimo State of Play di Sony.

Il gioco ripercorre le origini dell'agente 007. Mostrerà un James Bond giovanissimo alle prese con i suoi primi incarichi con tutto ciò che ne consegue: inesperienza, impulsività e azzardo caratterizzeranno un personaggio che, anche nel titolo di IOI, manterrà il carisma britannico che lo ha reso celebre.

Con una trama originale e un cast d'eccellenza che vede coinvolti nomi del calibro di Lenny Kravitz e Patrick Gibson, 007 Firts Light promette l'equilibrio perfetto tra azione adrenalinica e spionaggio.