007 First Light torna a mostrarsi all'evento Xbox: ecco il recap di tutti gli annunci

L'Xbox Partner Preview di novembre 2025 è stato il palcoscenico per cinque nuovi giochi, tre release immediate e nove titoli day one su Game Pass. Tra i reveal principali: 007, Armatus, Vampire Crawlers, Raji: Kaliyuga ed Eminem come Elusive Target in Hitman. Disponibili oggi CloverPit, Total Chaos e Dave the Diver.

L'Xbox Partner Preview di novembre 2025 ha offerto uno sguardo ricchissimo alle produzioni third-party in arrivo, con rivelazioni mondiali, DLC, nuove IP e giochi disponibili già da oggi. Con oltre trenta minuti di annunci, Microsoft ha presentato cinque nuovi titoli, tre release immediate e nove giochi in arrivo al day one su Xbox Game Pass Ultimate. Ecco il riepilogo completo.

007 First Light

Il nuovo gioco dedicato al giovane James Bond ha mostrato la sua iconica Aston Martin Valhalla, equipaggiata con gadget e armi su misura per gli agenti 00. Il titolo mischia inseguimenti, azione e atmosfera spy da manuale. Uscita prevista il 27 marzo 2026.

Armatus

Presentato con un reveal mondiale, Armatus è un action roguelite in terza persona ambientato nelle rovine di Parigi dopo un misterioso evento apocalittico. Interpreteremo un guerriero mascherato armato fino ai denti, con un forte focus su soprannaturale e gotico. Arriva nel 2026, al day one su Game Pass.

CloverPit

In CloverPit la sopravvivenza dipende da una slot machine letale: ogni spin può salvarti o condannarti. Oggetti, combo e premi folli rendono ogni run diversa. È disponibile da oggi su tutte le piattaforme Xbox e su Game Pass.

Crowsworn

Il nuovo trailer mostra combattimenti fluidi e un mondo oscuro segnato da una maledizione. Tra abilità, esplorazione e segreti, Crowsworn si conferma uno degli action-metroidvania più attesi. Uscita prevista su console, PC e Cloud, con lancio day one su Game Pass.

Dave the Diver + DLC In The Jungle

Il celebre RPG sottomarino arriva su Xbox insieme al primo trailer della nuova espansione In The Jungle, che porta Dave nella giungla tra nuovi biomi e un boss: un enorme coccodrillo. Il gioco è già disponibile, il DLC arriva a inizio 2026.

Echo Generation 2

Il sequel amplifica l'atmosfera anni 80 e i combattimenti a turni contro creature cosmiche. Nuovi alleati, robot letali e un compagno alla Gremlins arricchiscono il tono avventuroso. Arriva presto su piattaforme Xbox e Game Pass.

Erosion

Ambientato in un mondo voxel western, Erosion introduce una meccanica unica: la morte fa avanzare il tempo di dieci anni, alterando personaggi e ambienti. Arriva nel 2026, entrando prima in Game Preview.

Hitman: World of Assassination

Il nuovo Elusive Target vede Agent 47 ingaggiato direttamente da Eminem per eliminare una versione violenta del giovane Slim Shady. Un crossover surreale ma perfettamente in stile Hitman.

The Mound: Omen of Cthulhu

Un gruppo di esploratori affronta giungle ostili e fenomeni inspiegabili in un mondo ispirato a Lovecraft. Cooperazione e realtà distorte sono al centro. Arriva nell'estate 2026.

Raji: Kaliyuga

Il nuovo capitolo porta Raji e il fratello Darsh in una guerra cosmica tra divinità e demoni. Il gameplay passa alla terza persona, ampliando scala e profondità narrativa. Day one su Game Pass.

Reanimal

Due fratelli cercano i loro amici in un mondo distorto pieno di mostri e segreti. Atmosfera inquietante e gameplay cooperativo definiscono il progetto. Arriva a febbraio 2026, con demo disponibile ora.

Roadside Research

Una simulazione cooperativa comica in cui alieni gestiscono un distributore di benzina per studiare gli umani senza destare sospetti. Esce nel Q1 2026 su Game Pass.

Tides of Annihilation

Il trailer mostra una battaglia epica contro un'entità alata, con la protagonista Gwendolyn capace di attraversare realtà per ottenere vantaggi. Un action fantasy altamente cinematografico.

Total Chaos

Survival horror in prima persona con crafting, esplorazione e creature inquietanti. Il mondo malsano e denso di misteri è pronto da scoprire da oggi anche su Game Pass.

Vampire Crawlers

Poncle torna con un dungeon crawler deckbuilding che evolve le idee di Vampire Survivors, con armi e reliquie iconiche riproposte in chiave 3D. In arrivo presto su Xbox e Game Pass.

Zoopunk

Un gruppo di eroi antropomorfi combatte fazioni rivali in un mondo sci-fi collegato a F.I.S.T. Combattimenti acrobatici e armi tradizionali definiscono questo action previsto per il 2027.

Questo era un recap di tutti gli annunci dell'evento Xbox di novembre 2025. Che cosa ne pensate? Quale titolo attendete con hype?