007 First Light: svelati i requisiti PC, serviranno almeno 80 GB di spazio

IO Interactive ha pubblicato i requisiti PC di 007 First Light, che richiede almeno 80 GB di spazio su disco. Il gioco supporterà DLSS 4 Multi Frame Generation, ma non il ray tracing al lancio. Le configurazioni mirano a 1080p/30 FPS per il minimo e 1080p/60 FPS per il consigliato

IO Interactive ha finalmente svelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di 007 First Light, il nuovo titolo dedicato a James Bond che arriverà il 27 maggio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'annuncio chiarisce anche lo spazio necessario su disco: saranno richiesti almeno 80 GB, sia per la configurazione minima che per quella consigliata.

Una dimensione ormai nella media per le produzioni moderne, anche se tutt'altro che trascurabile. Dal punto di vista tecnologico, 007 First Light supporterà NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation, una caratteristica che consentirà di ottenere frame rate più elevati anche su configurazioni non di fascia altissima.

Al momento, però, il ray tracing non sembra essere incluso, almeno nella versione di lancio. IO Interactive non ha inoltre fornito dettagli precisi sulle impostazioni grafiche associate ai vari livelli di requisiti, né sulle specifiche necessarie per giocare in 4K.

Ecco i requisiti minimi e consigliati di 007 First Light

I requisiti minimi sono pensati per garantire un'esperienza a 1080p e 30 fotogrammi al secondo. In questo caso sarà necessario un processore Intel Core i5-9500K o AMD Ryzen 5 3500, accompagnato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 o un equivalente Intel discreto con almeno 8 GB di VRAM. A completare la configurazione troviamo 16 GB di RAM e un sistema operativo Windows 10 o 11 a 64 bit.

Per chi punta a prestazioni migliori, i requisiti consigliati alzano sensibilmente l'asticella. IO Interactive suggerisce un Intel Core i5-13500 o un AMD Ryzen 5 7600, insieme a una NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, una Radeon RX 6700 XT o una GPU Intel equivalente dotata di 12 GB di VRAM. In questo scenario, la memoria di sistema richiesta sale a 32 GB di RAM. Questa configurazione dovrebbe garantire un'esperienza a 1080p e 60 FPS, anche se restano ignote le impostazioni grafiche utilizzate come riferimento.

È interessante notare che 007 First Light supporta sia Windows 10 che Windows 11, a differenza di altri titoli recenti che hanno abbandonato il supporto ai sistemi operativi meno recenti. L'uscita del gioco, inizialmente prevista per marzo, è stata posticipata di circa due mesi, probabilmente per consentire ulteriori rifiniture tecniche e ottimizzazioni.