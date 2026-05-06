007 First Light: svelata la durata del titolo, la modalità Tac Sim assicura rigiocabilità

007 First Light offrirà una campagna principale di circa 20 ore per il giocatore medio. Oltre alla storia, include la modalità Tac Sim con missioni rigiocabili e sfide opzionali. Il gioco supporterà classifiche online, ricompense e diversi livelli di difficoltà, garantendo una forte rigiocabilità e contenuti aggiuntivi post-lancio

007 First Light si presenta come un'esperienza piuttosto corposa per un titolo d'azione e spionaggio, con una campagna principale che, per un giocatore medio, richiede circa 20 ore per essere completata.

Questa stima è stata condivisa da JorRaptor, noto creator di contenuti videoludici, che ha avuto modo di confrontarsi con il team di sviluppo durante una serie di anteprime dedicate al gioco. Il dato si riferisce esclusivamente alla storia principale e non include contenuti aggiuntivi o modalità secondarie.

Il titolo, sviluppato da IO Interactive, offre infatti anche una modalità aggiuntiva chiamata Tac Sim, che amplia notevolmente le possibilità di gioco. In questa modalità i giocatori possono rigiocare missioni già affrontate, ma con obiettivi alternativi e condizioni particolari, pensate per aumentare la varietà delle sfide.

007 First Light: durata e non solo

All'interno del Tac Sim, ad esempio, possono essere richieste prove specifiche come completare una missione senza utilizzare armi da fuoco. Le prestazioni del giocatore vengono valutate e possono essere confrontate con quelle di altri utenti tramite classifiche online. I risultati ottenuti permettono inoltre di sbloccare risorse utili come nuove armi, gadget e costumi.

Il sistema di progressione è quindi pensato per incentivare la rigiocabilità, offrendo contenuti aggiuntivi anche dopo il completamento della campagna principale. Inoltre, sono presenti diversi livelli di difficoltà che possono allungare ulteriormente il tempo necessario per finire la storia. Il gioco sarà disponibile dal 27 maggio su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, mentre una versione per Nintendo Switch 2 è prevista per l'estate successiva.

Dopo il lancio, il supporto al titolo continuerà con nuovi contenuti dedicati al Tac Sim, ampliando ulteriormente le possibilità offerte ai giocatori. 007 First Light punta quindi a combinare una campagna narrativa di durata consistente con modalità opzionali ad alto tasso di rigiocabilità.