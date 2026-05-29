007 First Light supera 1,5 milioni di copie vendute in sole 24 ore

007 First Light ha venduto oltre 1,5 milioni di copie nelle prime 24 ore dal lancio del 27 maggio. Il gioco di IO Interactive ha superato rapidamente Marathon nelle vendite, segnando un importante successo per lo studio tradizionalmente legato a Hitman.

007 First Light ha debuttato ufficialmente il 27 maggio e si è rivelato immediatamente un grande successo commerciale. Lo studio ha infatti confermato attraverso un post pubblicato su X che il gioco ha superato quota 1,5 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dal lancio.

Il risultato assume ancora più valore considerando che il titolo non è stato privo di polemiche tecniche. Una parte della community ha infatti criticato l'assenza del supporto a FSR 4, aspetti che hanno generato discussioni soprattutto tra i giocatori PC più attenti alle opzioni di personalizzazione e ottimizzazione grafica.

Nonostante ciò, il pubblico ha risposto in maniera estremamente positiva sul piano delle vendite. Secondo i dati riportati da SteamDB, 007 First Light ha raggiunto un picco di 68.477 giocatori contemporanei su Steam durante il primo giorno di disponibilità. Un numero importante, ma che da solo non avrebbe lasciato immaginare un volume di vendite così elevato.

1.5 million copies sold!



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007 First Light è, per il momento, un successo

Il confronto con altri titoli recenti rende ancora più evidente la portata del risultato raggiunto da IO Interactive. Marathon di Bungie, ad esempio, ha totalizzato circa 1,2 milioni di copie vendute tra PC, PlayStation 5 e Xbox soltanto dopo tre settimane dal lancio. 007 First Light, invece, ha superato quella soglia nel giro di appena un giorno.

Il gioco si posiziona inoltre poco dietro a Subnautica 2, uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi, che aveva registrato 2 milioni di copie vendute nel giorno di debutto.

Per IO Interactive si tratta di un traguardo particolarmente significativo. 007 First Light rappresenta infatti il primo grande allontanamento dello studio dalla serie Hitman dopo circa dieci anni di lavoro dedicati principalmente al celebre franchise stealth. Per saperne di più date uno sguardo alla nostra recensione.