007 First Light supera 1,5 milioni di copie vendute in sole 24 ore
007 First Light ha venduto oltre 1,5 milioni di copie nelle prime 24 ore dal lancio del 27 maggio. Il gioco di IO Interactive ha superato rapidamente Marathon nelle vendite, segnando un importante successo per lo studio tradizionalmente legato a Hitman.di Francesco Messina pubblicata il 29 Maggio 2026, alle 09:31 nel canale Videogames
007 First Light ha debuttato ufficialmente il 27 maggio e si è rivelato immediatamente un grande successo commerciale. Lo studio ha infatti confermato attraverso un post pubblicato su X che il gioco ha superato quota 1,5 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dal lancio.
Il risultato assume ancora più valore considerando che il titolo non è stato privo di polemiche tecniche. Una parte della community ha infatti criticato l'assenza del supporto a FSR 4, aspetti che hanno generato discussioni soprattutto tra i giocatori PC più attenti alle opzioni di personalizzazione e ottimizzazione grafica.
Nonostante ciò, il pubblico ha risposto in maniera estremamente positiva sul piano delle vendite. Secondo i dati riportati da SteamDB, 007 First Light ha raggiunto un picco di 68.477 giocatori contemporanei su Steam durante il primo giorno di disponibilità. Un numero importante, ma che da solo non avrebbe lasciato immaginare un volume di vendite così elevato.
1.5 million copies sold!-- IO Interactive (@IOInteractive) May 28, 2026
Thank you for showing up to the launch of 007 First Light, for your overwhelming enthusiasm and for sharing your experience with the game.
Play our re-imagined James Bond origin story today and #EarnTheNumber. Available now.https://t.co/svbhiUOym0... pic.twitter.com/xf4gzZ95YM
007 First Light è, per il momento, un successo
Il confronto con altri titoli recenti rende ancora più evidente la portata del risultato raggiunto da IO Interactive. Marathon di Bungie, ad esempio, ha totalizzato circa 1,2 milioni di copie vendute tra PC, PlayStation 5 e Xbox soltanto dopo tre settimane dal lancio. 007 First Light, invece, ha superato quella soglia nel giro di appena un giorno.
Il gioco si posiziona inoltre poco dietro a Subnautica 2, uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi, che aveva registrato 2 milioni di copie vendute nel giorno di debutto.
Per IO Interactive si tratta di un traguardo particolarmente significativo. 007 First Light rappresenta infatti il primo grande allontanamento dello studio dalla serie Hitman dopo circa dieci anni di lavoro dedicati principalmente al celebre franchise stealth. Per saperne di più date uno sguardo alla nostra recensione.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Il gioco è praticamente una reskin di hitman con qualche dinamica alla 007 certo ma per il resto se fate caso a tanti dettagli noterete che la struttura è sostanzialmente quella.
Il gioco è godibile come lo sono stati i vari Hitman ma non è certo un gioco eccezionale da fare vendite record.
Francamente più passa il tempo e meno comprendo gli acquisti che fa la gente.
Il gioco è praticamente una reskin di hitman con qualche dinamica alla 007 certo ma per il resto se fate caso a tanti dettagli noterete che la struttura è sostanzialmente quella.
Il gioco è godibile come lo sono stati i vari Hitman ma non è certo un gioco eccezionale da fare vendite record.
Francamente più passa il tempo e meno comprendo gli acquisti che fa la gente.
Tuttavia, pur condividendo lo stesso identico "DNA", i due giochi hanno anime diverse. Per dirla in breve: 007 First Light è un incontro tra il gameplay stealth di Hitman e la spettacolarità cinematografica di Uncharted.
Se lo giocassi vedresti che è ben diveso da come lo descrivi questo è un titolo 100% cinematografico cosa che hitman non era nemmeno lontanamente
L'ultima frase non l'ho capita, si entra nel parere personale soggettivo che non è sindacabile
Il gioco è praticamente una reskin di hitman con qualche dinamica alla 007 certo ma per il resto se fate caso a tanti dettagli noterete che la struttura è sostanzialmente quella.
Il gioco è godibile come lo sono stati i vari Hitman ma non è certo un gioco eccezionale da fare vendite record.
Francamente più passa il tempo e meno comprendo gli acquisti che fa la gente.
Lo scopo dichiarato di questo gioco era appunto creare un hitman più accessibile con l'aggiunta di una componente action. Ora, non chiedermi perchè o chi possa volere qualcosa del genere ma, da quel poco che ho letto\visto, sembrano aver centrato l'obiettivo. Anche come formula per il rilancio del franchise era forse l'unica strada percorribile.
Magari le alte vendite sono anche aiutate dal periodo estivo, le scuole che chiudono ecc...
Se lo giocassi vedresti che è ben diveso da come lo descrivi questo è un titolo 100% cinematografico cosa che hitman non era nemmeno lontanamente
L'ultima frase non l'ho capita, si entra nel parere personale soggettivo che non è sindacabile
Chiaramente l'ultima parte è un mero parere personale, ci mancherebbe che tutti dovessero avere i miei stessi gusti!
Semplicemente era per sottolineare che mentre in altri casi sono gusti anche per me più comprensibili in questo caso, ripeto per il mio gusto personale, è meno comprensibile il successo.
Quanto alla prima parte e sottolineando che mi baso sui gameplay che ho visto non so... non mi arriva questa spettacolarità cinematografica. Alla fine non mi sembra così dissimile da certe giocate alla Hitman che poi anche in hitman era stealth per modo di dire... dovevi essere stealth relativamente poco.
Il gioco è praticamente una reskin di hitman con qualche dinamica alla 007 certo ma per il resto se fate caso a tanti dettagli noterete che la struttura è sostanzialmente quella.
Il gioco è godibile come lo sono stati i vari Hitman ma non è certo un gioco eccezionale da fare vendite record.
Francamente più passa il tempo e meno comprendo gli acquisti che fa la gente.
A volte basta avere un gioco decente e farlo uscire in un periodo furbo.
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