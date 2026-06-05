007 First Light, secondo stime ha già venduto più di 2 milioni di copie

Per 007 First Light il lancio è stato positivo: il gioco ha superato quota 2 milioni di copie considerando tutte le piattaforme di disponibilità, secondo alcune stime di Alynea Analytics

Tra le ultime uscite del settore videoludico trova posto anche 007 First Light, titolo molto interessante che si sta ritagliando uno spazio importante sul mercato. Le prime informazioni sui risultati commerciali del gioco, infatti, sono positive. Il gioco sta vendendo tanto e sta generando ricavi importanti. In particolare, sono gli utenti PS5 quelli più propensi all'acquisto. Per maggiori dettagli sul gioco potete dare un'occhiata alla recensione di Hardware Upgrade.

Un lancio positivo?

Dalle stime di Alynea Analytics emergono i primi risultati di 007 First Light. Il gioco avrebbe raggiunto circa 2,2 milioni di copie vendute ai consumatori finali (senza considerare scorte invendute delle copie fisiche). Il totale in questione tiene conto di tutte le piattaforme di gioco, ed è un passo in avanti rispetto agli 1,5 milioni raggiunti in sole 24 ore.

Di queste, circa il 55% riguarda la versione PS5 (piattaforma per cui il gioco è stato il più venduto del mese di maggio) mentre il 33% è legato alla versione per Steam e solo il restante 12% alla versione Xbox. Complessivamente, è possibile stimare ricavi lordi per circa 150 milioni di dollari.

Ricordiamo che 007 First Light è protagonista di una promo lancio con NVIDIA che terminerà il prossimo 10 giugno. Per chi acquisterà una scheda video (5060 Ti e modelli successivi) oppure un laptop con scheda RTX (dalla 5060) ci sarà la possibilità di ottenere una copia digitale per Steam del gioco.

Il gioco è stato premiato dalla critica con recensioni molto positive che confermano l'ottimo lavoro svolto e che hanno convinto tanti utenti a effettuare l'acquisto al lancio o a breve distanza dall'arrivo sul mercato del titolo.