007 First Light, requisiti sbagliati: IO Interactive costretta a correggere tutto
IO Interactive ha aggiornato i requisiti PC di 007 First Light dopo aver riconosciuto incongruenze dovute a un errore interno. Le nuove specifiche riducono la RAM consigliata a 16 GB e correggono CPU e VRAM. Il gioco arriverà il 27 maggio su PC e console.di Manolo De Agostini pubblicata il 15 Gennaio 2026, alle 14:01 nel canale Videogames
IO Interactive ha aggiornato ufficialmente i requisiti PC di 007 First Light, il nuovo capitolo videoludico dedicato alle origini di James Bond, intervenendo dopo le segnalazioni della community che avevano evidenziato diverse incongruenze nelle specifiche inizialmente pubblicate.
Secondo quanto spiegato dallo studio, le informazioni precedenti erano frutto di una "incomprensione interna" che ha portato alla diffusione di requisiti non definitivi. A seguito di ulteriori test tecnici, il team ha quindi rivisto e corretto i requisiti hardware, rendendo disponibili le specifiche aggiornate sugli store digitali.
We are providing today an update to the PC system requirements for 007 First Light after the community flagged some inconsistencies in an earlier version of the listing.— 007 First Light (@007GameIOI) January 15, 2026
The earlier mistake was due to an internal miscommunication leading to an older version of the specs to be… pic.twitter.com/2M8BBoCjWX
Le modifiche più rilevanti riguardano la memoria di sistema consigliata, ridotta da 32 GB a 16 GB, oltre alla correzione della linea di processori minimi supportati e all'allineamento dei valori relativi alla memoria video. Una revisione che rende l'accesso al gioco meno restrittivo rispetto a quanto comunicato inizialmente.
Requisiti minimi PC - 007 First Light
- Sistema operativo: Windows 10 o 11 (64 bit)
- Processore: Intel Core i5-9500 o AMD Ryzen 5 3500
- RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 o GPU Intel discreta equivalente
- VRAM: 6 GB
- Storage: 80 GB di spazio disponibile
Requisiti raccomandati PC - 007 First Light
- Sistema operativo: Windows 10 o 11 (64 bit)
- Processore: Intel Core i5-13500 o AMD Ryzen 5 7600
- RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT o GPU Intel discreta equivalente
- VRAM: 8 GB
- Storage: 80 GB di spazio disponibile
IO Interactive si è scusata per la confusione generata, ringraziando gli utenti che hanno contribuito a individuare le discrepanze, e ha confermato che ulteriori dettagli sui target prestazionali verranno condivisi in prossimità del lancio.
007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally, Xbox ROG Ally X e Nintendo Switch 2. Durante i The Game Awards dello scorso mese è stato inoltre annunciato che Lenny Kravitz prenderà parte al progetto nel ruolo di Bawma, un trafficante del mercato nero.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Perché ormai è assodato per loro che l'utenza vada di upscaling
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".