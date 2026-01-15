007 First Light, requisiti sbagliati: IO Interactive costretta a correggere tutto

IO Interactive ha aggiornato i requisiti PC di 007 First Light dopo aver riconosciuto incongruenze dovute a un errore interno. Le nuove specifiche riducono la RAM consigliata a 16 GB e correggono CPU e VRAM. Il gioco arriverà il 27 maggio su PC e console.

IO Interactive ha aggiornato ufficialmente i requisiti PC di 007 First Light, il nuovo capitolo videoludico dedicato alle origini di James Bond, intervenendo dopo le segnalazioni della community che avevano evidenziato diverse incongruenze nelle specifiche inizialmente pubblicate.

Secondo quanto spiegato dallo studio, le informazioni precedenti erano frutto di una "incomprensione interna" che ha portato alla diffusione di requisiti non definitivi. A seguito di ulteriori test tecnici, il team ha quindi rivisto e corretto i requisiti hardware, rendendo disponibili le specifiche aggiornate sugli store digitali.

We are providing today an update to the PC system requirements for 007 First Light after the community flagged some inconsistencies in an earlier version of the listing.



The earlier mistake was due to an internal miscommunication leading to an older version of the specs to be… pic.twitter.com/2M8BBoCjWX — 007 First Light (@007GameIOI) January 15, 2026

Le modifiche più rilevanti riguardano la memoria di sistema consigliata, ridotta da 32 GB a 16 GB, oltre alla correzione della linea di processori minimi supportati e all'allineamento dei valori relativi alla memoria video. Una revisione che rende l'accesso al gioco meno restrittivo rispetto a quanto comunicato inizialmente.

Requisiti minimi PC - 007 First Light

Sistema operativo: Windows 10 o 11 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-9500 o AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 o GPU Intel discreta equivalente

VRAM: 6 GB

Storage: 80 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati PC - 007 First Light

Sistema operativo: Windows 10 o 11 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-13500 o AMD Ryzen 5 7600

RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT o GPU Intel discreta equivalente

VRAM: 8 GB

Storage: 80 GB di spazio disponibile

IO Interactive si è scusata per la confusione generata, ringraziando gli utenti che hanno contribuito a individuare le discrepanze, e ha confermato che ulteriori dettagli sui target prestazionali verranno condivisi in prossimità del lancio.

007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally, Xbox ROG Ally X e Nintendo Switch 2. Durante i The Game Awards dello scorso mese è stato inoltre annunciato che Lenny Kravitz prenderà parte al progetto nel ruolo di Bawma, un trafficante del mercato nero.