007 First Light: IO Interactive pubblica i requisiti per il 4K 200 fps

IO Interactive ha aggiornato nuovamente i requisiti PC di 007 First Light, aggiungendo le specifiche per 1440p e 4K a 60 FPS. Dal lancio sarà disponibile sbloccare il frame rate e superare i 200 fps, ma Path Tracing e DLSS Reconstruction arriveranno dopo più avanti in estate

IO Interactive ha aggiornato i requisiti di 007 First Light su PC, con quella che potrebbe rappresentare la revisione definitiva prima del debutto del gioco. Dopo i precedenti cambiamenti relativi alle configurazioni minime e consigliate, il team ha ora pubblicato un quadro più completo che include anche i profili dedicati al gioco in 1440p a 60 FPS e 4K a 60 FPS.

È interessante notare che IO Interactive ha anche pubblicato i requisiti per chi desidera superare i 200 fps in 4K. Tuttavia, in quel caso, pare che il DLSS di NVIDIA sia un requisito indispensabile, di conseguenza il framerate estremo sembra riservato ai soli utenti del Team Verde.

Mentre è stata confermata la possibilità di rimuovere il limite dei framerate, inevitabile per garantire la compatibilità con frequenze di aggiornamento estreme, non mancheranno alcune assenze al day one. IOI, infatti, ha confermato che path tracing e DLSS Ray Reconstruction saranno integrati in un secondo momento durante l'estate.

Ad ogni modo, la base sono i 1080p di risoluzione a 30 fps. In questo caso, sarà necessaria almeno una CPU Intel Core i5-9500 o AMD Ryzen 5 3500 insieme a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700. Per chi volesse raggiungere i 60 fps, avrà bisogno almeno di un Core i5-13500 o di un Ryzen 5 7600 abbinato a una GeForce RTX 3060 Ti o una Radeon RX 6700.

Per i 1440p a 60 fps, rimane invariata la CPU, ma nel caso della GPU si passa a GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT. Infine, chi volesse la massima qualità possibile, ovvero i 60 fps in 4K, allora avrà bisogno di hardware di spessore: invariate anche in questo caso le CPU, ma le schede video devono essere almeno una GeForce RTX 4080 o una Radeon RX 7900XTX.

Tutte le modalità hanno in comune gli stessi requisiti sul fronte RAM e storage: 16 GB per la prima e almeno 80 GB di spazio libero. Fa eccezione solo chi volesse superare i 200 fps che avrà bisogno di 32 GB di memoria di sistema.

Accanto agli aspetti puramente prestazionali, il team ha posto attenzione anche all'accessibilità. 007 First Light includerà infatti profili audio dedicati, sottotitoli personalizzabili, remapping completo dei controlli, regolazione di sensibilità e dead zone per i controller, oltre alla funzione che consente il completamento automatico dei quick time event.

Vi ricordiamo che 007 First Light sarà disponibile a partire dal prossimo 27 maggio per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.