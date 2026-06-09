007 First Light ha venduto più di 2,7 milioni di copie: i ricavi non coprono ancora le spese

Lo sviluppo di un videogioco può richiedere investimenti da centinaia di milioni di euro, imponendo obiettivi di vendita straordinariamente alti anche solo per registrare il break-even. Un chiaro esempio di questa dinamica è rappresentato da 007 First Light.

Un successo commerciale non è sufficiente?

IO Interactive ha confermato che 007 First Light ha raggiunto quota 2,7 milioni di copie vendute nella prima settimana di disponibilità. In questo momento, quindi, il titolo potrebbe aver superato quota 3 milioni di copie, considerando tutte le piattaforme. Per maggiori dettagli sul gioco potete dare un'occhiata alla recensione di Hardware Upgrade.

2.7 million copies sold in the first week!



Your support means the world to us, and we can’t thank you enough for being part of this journey.



Get now and #EarnTheNumberhttps://t.co/St9989ZtWx#007FirstLight pic.twitter.com/YWbXf0zvuf — 007 First Light (@007GameIOI) June 6, 2026

Si tratta di un numero davvero significativo, ma, come confermato dal CEO della software house, Hakan Abrak, la strada per rendere il gioco un vero successo è ancora molto lunga (e bisognerà vendere ancora tante copie).

Il gioco potrebbe aver raggiunto quasi 200 milioni di dollari di costi. Abrak ha evidenziato che questa cifra non rappresenta i costi di sviluppo principali, ma comunque le spese di IO Interactive sono aumentate per via del marketing e di altre spese accessorie, come i bonus futuri da riconoscere agli sviluppatori e, soprattutto, ai manager.

Abrak ha sottolineato: "Non abbiamo ancora recuperato completamente l'investimento perché ci sono anche una partnership e le royalties. Ma è al di sopra di tutti i nostri sogni e aspettative. Sarà un risultato importantissimo per noi e, sotto ogni punto di vista, sarà un successo strepitoso".

In futuro, IO Interactive potrebbe occuparsi di un altro gioco di Bond anche se, come evidenziato dallo stesso CEO, al momento non c'è ancora nulla di deciso e sono in corso delle trattative con Amazon, che detiene i diritti.