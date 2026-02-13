007 First Light: allo State of Play un nuovo sguardo al giovanissimo James Bond
IO Interactive ha mostrato allo State of Play il trailer della storia di 007 First Light, nuovo capitolo dedicato alle origini di James Bond. Il gioco racconta un giovane 007 prima del MI6, coinvolto in una cospirazione globaledi Vittorio Rienzo pubblicata il 13 Febbraio 2026, alle 12:01 nel canale Videogames
Durante State of Play di Sony tenutosi nella serata di ieri, IO Interactive ha offerto un nuovo sguardo a 007 First Light, nuovo capitolo dedicato allagente segreto più celebre del cinema. Per loccasione, lo studio ha diffuso un trailer incentrato sulla storia, che introduce l'incarnazione più giovane e inedita di James Bond.
007 First Light racconta le origini di Bond, collocando gli eventi molti anni prima del suo ingresso ufficiale nel MI6. Il protagonista non è ancora la spia impeccabile e raffinata che il pubblico conosce: è impulsivo, brillante e segnato da un passato difficile, dotato di un talento naturale che spesso lo porta a cacciarsi in situazioni pericolose.
La narrazione prende avvio con unoperazione clandestina che degenera rapidamente. Quella che in apparenza è una semplice missione di recupero si trasforma in una cospirazione internazionale capace di minacciare la stabilità globale. Senza il supporto di unagenzia ufficiale, Bond deve contare esclusivamente su sé stesso.
Il gioco mette al centro le sue prime tecniche di infiltrazione, luso dellingegno e un carisma ancora acerbo ma già riconoscibile. La figura di Bond emerge in una fase cruciale della sua crescita, quando lesperienza sul campo contribuisce a forgiare lagente che abbiamo conosciuto nei decenni.
IO Interactive propone quindi una lettura diversa del personaggio, concentrata sul percorso di crescita personale e professionale che costruisce il fiore all'occhiello dell'MI6. 007 First Light sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC e anche su Switch 2.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".