007 First Light: allo State of Play un nuovo sguardo al giovanissimo James Bond

Durante State of Play di Sony tenutosi nella serata di ieri, IO Interactive ha offerto un nuovo sguardo a 007 First Light, nuovo capitolo dedicato allagente segreto più celebre del cinema. Per loccasione, lo studio ha diffuso un trailer incentrato sulla storia, che introduce l'incarnazione più giovane e inedita di James Bond.

007 First Light racconta le origini di Bond, collocando gli eventi molti anni prima del suo ingresso ufficiale nel MI6. Il protagonista non è ancora la spia impeccabile e raffinata che il pubblico conosce: è impulsivo, brillante e segnato da un passato difficile, dotato di un talento naturale che spesso lo porta a cacciarsi in situazioni pericolose.

La narrazione prende avvio con unoperazione clandestina che degenera rapidamente. Quella che in apparenza è una semplice missione di recupero si trasforma in una cospirazione internazionale capace di minacciare la stabilità globale. Senza il supporto di unagenzia ufficiale, Bond deve contare esclusivamente su sé stesso.

Il gioco mette al centro le sue prime tecniche di infiltrazione, luso dellingegno e un carisma ancora acerbo ma già riconoscibile. La figura di Bond emerge in una fase cruciale della sua crescita, quando lesperienza sul campo contribuisce a forgiare lagente che abbiamo conosciuto nei decenni.

IO Interactive propone quindi una lettura diversa del personaggio, concentrata sul percorso di crescita personale e professionale che costruisce il fiore all'occhiello dell'MI6. 007 First Light sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC e anche su Switch 2.