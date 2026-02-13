007 First Light: allo State of Play un nuovo sguardo al giovanissimo James Bond

IO Interactive ha mostrato allo State of Play il trailer della storia di 007 First Light, nuovo capitolo dedicato alle origini di James Bond. Il gioco racconta un giovane 007 prima del MI6, coinvolto in una cospirazione globale

Durante State of Play di Sony tenutosi nella serata di ieri, IO Interactive ha offerto un nuovo sguardo a 007 First Light, nuovo capitolo dedicato allagente segreto più celebre del cinema. Per loccasione, lo studio ha diffuso un trailer incentrato sulla storia, che introduce l'incarnazione più giovane e inedita di James Bond.

007 First Light racconta le origini di Bond, collocando gli eventi molti anni prima del suo ingresso ufficiale nel MI6. Il protagonista non è ancora la spia impeccabile e raffinata che il pubblico conosce: è impulsivo, brillante e segnato da un passato difficile, dotato di un talento naturale che spesso lo porta a cacciarsi in situazioni pericolose.

La narrazione prende avvio con unoperazione clandestina che degenera rapidamente. Quella che in apparenza è una semplice missione di recupero si trasforma in una cospirazione internazionale capace di minacciare la stabilità globale. Senza il supporto di unagenzia ufficiale, Bond deve contare esclusivamente su sé stesso.

Il gioco mette al centro le sue prime tecniche di infiltrazione, luso dellingegno e un carisma ancora acerbo ma già riconoscibile. La figura di Bond emerge in una fase cruciale della sua crescita, quando lesperienza sul campo contribuisce a forgiare lagente che abbiamo conosciuto nei decenni.

IO Interactive propone quindi una lettura diversa del personaggio, concentrata sul percorso di crescita personale e professionale che costruisce il fiore all'occhiello dell'MI6. 007 First Light sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC e anche su Switch 2.

