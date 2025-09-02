007 First Light: allo State of Play di domani 30 minuti di gameplay
Sony ha confermato un nuovo State of Play per domani, durante il quale sarà svelato il gameplay di 007 First Light. Il titolo, previsto per il 2026, racconterà le origini di James Bond attraverso azione, stealth e inseguimenti, con una trama originale e ambientazioni internazionalidi Vittorio Rienzo pubblicata il 02 Settembre 2025, alle 09:34 nel canale Videogames
Sony ha annunciato un nuovo State of Play, in programma domani 3 settembre alle ore 20:00 italiane. All'evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube di PlayStation, sarà finalmente svelato il gameplay di 007 First Light, il videogioco di IO Interactive che racconterà le origini di James Bond.
Il titolo, atteso nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, si propone come un'avventura in terza persona che mescola azione, sparatorie e infiltrazione. Il gioco si ispirerà molto probabilmente a Hitman, fiore all'occhiello di IOI che ripercorre le avventure dell'Agente 47, un personaggio sotto alcuni punti di vista molto simile a James Bond.
Durante la presentazione verranno mostrate le prime sequenze di gioco per un totale di 30 minuti di gameplay che offriranno una panoramica sulle meccaniche, tra cui inseguimenti ad alta velocità, sezioni stealth e scontri armati.
L'obiettivo dichiarato di IO Interactive è offrire un'esperienza fedele allo spirito dell'agente segreto più famoso del cinema, arricchita da strumenti strategici che permetteranno ai giocatori di "pensare come Bond".
La trama sarà completamente originale e seguirà un James Bond agli inizi della carriera, ancora privo della celebre "licenza di uccidere". Il percorso narrativo esplorerà l'addestramento all'interno dell'MI6 e la sua prima missione ufficiale, con ambientazioni che spazieranno da scenari urbani a basi segrete e location tropicali.
Lo State of Play sarà quindi un'occasione cruciale per conoscere da vicino il nuovo progetto, che ambisce a unire un approccio cinematografico a un gameplay dinamico, forse con una componente action più marcata rispetto a quanto visto finora con il franchise di Hitman.
