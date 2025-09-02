007 First Light: allo State of Play di domani 30 minuti di gameplay

Sony ha confermato un nuovo State of Play per domani, durante il quale sarà svelato il gameplay di 007 First Light. Il titolo, previsto per il 2026, racconterà le origini di James Bond attraverso azione, stealth e inseguimenti, con una trama originale e ambientazioni internazionali

Vittorio Rienzo di

02 Settembre 2025

