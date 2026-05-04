L'eterno ritorno ad Azeroth: perché WoW Classic definisce ancora l'MMO moderno

Tre mesi dentro World of Warcraft Classic: leveling lento, raid da 40, un'economia sommersa che gira su gold reale e una community che non ha eguali nel panorama MMO contemporaneo. Com'è oggi giocare al MMORPG che ha scritto le regole dell'intera categoria

Era il novembre del 2004. Internet a banda larga era ancora qualcosa di semi-esotico in molte case italiane e Blizzard Entertainment stava per cambiare, senza saperlo con certezza, la storia dell'intrattenimento digitale. World of Warcraft arrivò su scaffale in un momento preciso: il pubblico dei videogiocatori stava maturando, cercava qualcosa di più di uno sparatutto in prima persona o di un RTS, e l'idea di un mondo persistente condiviso con migliaia di altri giocatori contemporaneamente sembrava una fantascienza commercialmente rischiosa. Eppure funzionò. Funzionò in modo così violento da ridisegnare i budget, le aspettative e la terminologia stessa del settore.

Il contesto culturale dei primi anni 2000 è importante per capire cosa significò WoW. Il genere degli MMORPG esisteva già (Ultima Online, EverQuest, Dark Age of Camelot avevano tracciato il solco), ma era percepito come qualcosa di nicchia, hardcore, accessibile solo a chi aveva pazienza, skill e una connessione stabile. Blizzard prese quella formula e la rese umana. Non eliminò la difficoltà, non snaturò il ritmo lento del genere, ma la avvolse in un packaging narrativo, artistico e tecnico che abbassò la barriera d'ingresso senza alzare il soffitto dell'esperienza. Il risultato fu un'esplosione demografica senza precedenti: a un certo punto WoW contava oltre dodici milioni di abbonati attivi nel mondo, un numero che sembrava destinato a crescere per sempre.

Non crescette per sempre. Con l'arrivo delle espansioni, specialmente da Wrath of the Lich King in poi, Blizzard cominciò ad ammorbidire progressivamente l'esperienza. Dungeon Finder, Raid Finder, meccaniche di catch-up sempre più aggressive, rimozione dei reagenti, normalizzazione delle classi: ogni aggiornamento portava convenienza, e ogni convenienza erodeva qualcosa di difficile da nominare ma facile da sentire. Il gioco diventava più accessibile e, paradossalmente, meno coinvolgente per un pezzo crescente di playerbase.

La distanza tra il WoW del 2004 e quello del 2014 non era solo tecnica: era filosofica. Fu quella distanza a far nascere i server privati, con alcuni che al loro picco contavano centinaia di migliaia di account, una cifra che convinse (lentamente) anche la dirigenza di Blizzard che lo spirito originale del titolo si stava perdendo e qualcosa andava fatto. Sembrava evidente, insomma, che parte della community non voleva il gioco che Blizzard stava costruendo: voleva il gioco che Blizzard aveva già costruito vent'anni prima.

Il lancio di WoW Classic nell'agosto del 2019 fu, per chi seguiva il settore, uno di quegli eventi che spiazzano le previsioni. Blizzard si aspettava un successo di nicchia, un progetto per i nostalgici. Le code di attesa al momento del lancio, alcune di ore, raccontarono una storia diversa. Server strapieni, code da decine di migliaia di persone, streaming su Twitch con picchi da 1,1 milioni di spettatori simultanei: numeri che neanche le espansioni più recenti di WoW Retail avevano raggiunto da tempo. Il mercato aveva risposto in modo inequivocabile, e Blizzard si ritrovò a dover riconsiderare l'intera traiettoria del franchise.

Questa è la storia che mi sono ritrovato a vivere in prima persona negli ultimi tre mesi. Non da osservatore, ma da giocatore. Da qualcuno che ha lasciato WoW parecchi anni prima, se non per qualche sporadico ritorno, convinto di non avere più le energie (o il tempo) per un MMORPG di quella portata, e che si è ritrovato a chiudere il client alle tre di notte con la sensazione fastidiosa ma inconfondibile di non voler smettere. Quello che segue è il tentativo di spiegare perché.

Il leveling: il viaggio è la destinazione

In WoW Retail del 2026, raggiungere il livello massimo richiede pochi giorni. Non è un'esagerazione: con le meccaniche di XP accelerata disponibili, un giocatore esperto può completare l'intera fase di leveling in poche sessioni intensive. Il livello massimo è insomma il punto di partenza, la soglia oltre la quale inizia il "vero gioco" con i raid, i Mythic+ e il sistema di gear stagionale. Classic ribalta completamente questa logica. In Classic, il livello 60 è uno dei primi traguardi. Il viaggio che porta a quel numero è una parte enorme del gioco.

Raggiungere il livello 60 in WoW Classic richiede tempo. Molto tempo. Per un giocatore che non consulta ogni singola zona in anticipo e si ferma a leggere le quest, costruire relazioni sociali, esplorare, si parla di 200-300 ore facilmente, circa 8/10 giorni di "played". Può sembrare un costo proibitivo. È in realtà il meccanismo che genera tutto il resto.

Il pericolo del mondo è una delle prime cose che colpisce chi arriva da anni di Retail. I mob (termine del gergo MMO per i nemici non-giocatori, abbreviazione di "mobile object") fanno male. Un mob della tua stessa fascia di livello, se gestito male, può ucciderti. Due mob possono quasi certamente farlo. Tre mob, se si è a corto di risorse, è praticamente un game over. La gestione del pull, ovvero la tecnica con cui si aggancia un singolo nemico evitando di fare aggro su quelli vicini, non è un concetto avanzato: è la competenza base che separa i giocatori funzionali da quelli che muoiono ogni due minuti.

Questo crea un loop cognitivo interessante. Ogni combattimento richiede attenzione. Non puoi mettere in autopilot la testa e macinare mob mentre guardi un video su un secondo schermo, almeno non senza conseguenze. Devi gestire la posizione, il cooldown delle abilità, il livello del mana, la possibilità che un mob in pattuglia si aggiunga al combattimento senza preavviso (pat, nel gergo, da "patrol"). Questa tensione costante, assente solo per i giocatori con più esperienza nel gaming moderno sarebbe considerata frustrante e da eliminare, ma è su Classic la fonte primaria di engagement.

L'immersione passa anche attraverso le quest. In Classic non esiste un indicatore sulla mappa che ti dice dove andare. Le descrizioni delle quest sono testo reale che devi leggere e interpretare: "vai a nord di Sentinel Hill, cerca la torre vicino al fiume" non ti dà una freccia, ti dà informazioni. Questo rallenta il ritmo ma crea una conoscenza geografica del mondo che, dopo settimane, diventa un'intimità vera che nelle versioni moderne manca. Sai dove si trova ogni venditore utile, ogni risorsa rara, ogni spawn point critico. Azeroth smette di essere una serie di corridoi funzionali e diventa un luogo.

Inoltre, ogni punto speso nell'albero dei talenti ha un peso specifico perché non puoi azzerarli senza costi proibitivi: la scelta di ogni singolo punto crea identità permanente, non un loadout intercambiabile.

Identità di classe e asimmetria Una delle critiche più frequenti al WoW moderno, da parte di chi ha vissuto le prime versioni del gioco, riguarda l'omologazione delle classi. Nel corso di anni di patch e bilanciamenti, Blizzard ha progressivamente avvicinato i ruoli, distribuito le utility, reso quasi ogni classe capace di fare quasi tutto quello che fanno le altre. È una scelta comprensibile dal punto di vista del design inclusivo: se giochi un Paladino, non dovresti sentirti inferiore rispetto a un Mago solo perché il tuo ruolo è storicamente di supporto. In Classic, questa preoccupazione semplicemente non esiste. In Classic, il Paladino nell'Alleanza è, nella sua forma più comune di utilizzo da raid, un healer definito "buff bot". La sua funzione primaria è applicare benedizioni (Blessings) ai compagni, resuscitare i morti, dispellare debuff. Non è il DPS, né il tank principale. Ha una nicchia precisa e limitata, e quella nicchia è fondamentale per il raid anche se non è "eccitante" nel senso contemporaneo del termine. Il Guerriero è l'unico vero tank affidabile dell'intero gioco: Druidi e Paladini possono coprire il ruolo in emergenza, ma la progressione seria dei raid ruota attorno a uno o due Guerrieri Protection che tengono i boss. Questa rigidità non è un difetto di design: è la precondizione per cui ogni ruolo ha un valore cristallino e non negoziabile. Le utility di classe aggiungono uno strato di "simulazione RPG" che nei giochi moderni è quasi scomparso. I Cacciatori devono portare con sé frecce o proiettili (i cosiddetti reagenti) perché senza munizioni il loro attacco base semplicemente non funziona. Gli Stregoni hanno bisogno di Soul Shards per evocare i loro demoni e usare alcune delle loro abilità più potenti: questi frammenti si ottengono uccidendo nemici con una specifica abilità e occupano spazio nell'inventario, che in Classic è già perennemente al limite. Il Prete consuma candele per certi buff. Il Mago usa componenti per il teletrasporto di gruppo. Sono piccoli dettagli logistici che il design moderno ha eliminato perché "fastidiosi", ma che in realtà contribuivano a radicare il personaggio in un sistema di regole coerente con la fiction RPG. L'albero dei talenti di Classic è un oggetto di game design che merita una riflessione separata. Ogni classe ha tre rami che riflettono filosofie diverse di gioco, e i punti talento si guadagnano lentamente, uno ogni livello. A livello 60 hai 51 punti da distribuire in un albero che ne conta molti di più: sei costretto a scegliere, a specializzarti, a rinunciare. Un Mago che investe in Fire gioca in modo radicalmente diverso da un Mago Frost o Arcane. Un Druido che sceglie il ramo Feral è un ibrido fisico melee, quello Balance è un caster, quello Restoration è un healer. La stessa classe, tre personaggi fondamentalmente diversi. Il costo del respec (la possibilità di azzerare i talenti e ridistribuirli) in Classic parte da poche monete d'oro ma scala rapidamente fino a 50 oro per ogni reset successivo, una cifra considerevole nella prima fase del gioco. Questo significa che cambiare build non è una decisione leggera: hai costruito un personaggio con una identità precisa, e cambiarla ha un costo reale. In una concessione alla modernità, Blizzard ha introdotto in alcune fasi di Classic la doppia spec (Dual Spec), una feature assente nell'originale del 2004 che permette di mantenere due configurazioni di talenti distinte e passare dall'una all'altra fuori dal combattimento. È una delle "Some Changes" che la community ha generalmente accettato con favore, perché abbassa il costo di essere, ad esempio, sia un healer per i raid sia un DPS per il farming in solitaria, senza snaturare il peso delle scelte di build.

Il tessuto sociale: la forza della community Immagina di dover andare in un posto specifico di una città che non conosci, senza GPS, senza Google Maps, senza poter chiamare un taxi. Devi fermarti, chiedere indicazioni, fidarti di chi te le dà, eventualmente sbagliare strada e ricominciare. Questa è grossomodo l'esperienza di formare un gruppo per un dungeon in Classic. Non esiste nessun sistema automatizzato che ti abbina ad altri giocatori: devi andare nel canale di ricerca gruppo, scrivere che cerchi persone per una specifica istanza, aspettare che qualcuno risponda, verificare che i ruoli siano coperti, accordarsi su chi ha il summon (invocazione), e fisicamente raggiungerete l'ingresso dell'istanza a piedi o in cavalcatura (ai livelli più alti). Questo processo, che il game design moderno considererebbe un attrito da eliminare, crea due cose che nessun sistema automatizzato riesce a replicare: interazione sociale autentica e reputazione. Sul tuo server, il tuo nome è il tuo biglietto da visita. Se ti comporti in modo scorretto in un'istanza, se abbandoni il gruppo a metà, se usi linguaggio aggressivo nel canale pubblico, quella reputazione si diffonde. I server di Classic hanno popolazioni finite (non milioni di account anonimi come nei giochi moderni, anche se più server vengono aggregati dal sistema): le persone si ricordano chi sei. Essere conosciuti come un giocatore affidabile, competente e piacevole da avere in gruppo apre porte. Essere conosciuti come un ninja looter (qualcuno che "ruba" i drop facendo Need su oggetti che non sono per la propria classe o spec) le chiude per sempre. Questo meccanismo di social policing, il controllo sociale distribuito tra i giocatori stessi, non è codificato da nessuna parte nel gioco. Non esiste una lista nera ufficiale, non esistono ban per comportamento scorretto nelle istanze normali. Eppure funziona perché il costo di una cattiva reputazione è reale e tangibile: non trovare gruppo, non essere invitato nei raid, essere ignorati quando cerchi aiuto. È un sistema di incentivi che, in modo spontaneo, incoraggia la cortesia e la collaborazione con un'efficacia che nessun sistema di moderazione automatizzato ha mai avvicinato. Le gilde in Classic non sono semplicemente il tag sotto il nome del personaggio. Sono l'unità organizzativa fondamentale del gioco. Una buona gilda ha un banco gilda condiviso (con risorse, consumabili, equipaggiamento da distribuire), un sistema interno di comunicazione (voice chat obbligatoria durante i raid, canali Discord o forum per la pianificazione), una gerarchia con ruoli definiti (Guild Master, Officer, Raid Leader, regular member), e una cultura propria che si costruisce nel tempo. Entrare in una gilda seria richiede spesso un periodo di prova in cui dimostri le tue competenze e la tua affidabilità prima di ricevere i diritti completi. In realtà la procedura di realizzazione del gruppo è stata semplificata, e Blizzard ha aggiunto il Dungeon Finder su WoW Classic, che aiuta a trovare automaticamente giocatori casuali e li mette insieme in un gruppo istantaneo. Una comodità che ha un costo, visto che in parte elimina eventuali ragioni di interagire con la community del server, insieme agli incentivi per costruire relazioni e reputazione nel server. Nella versione Retail puoi giocare per mesi senza mai parlare con un altro giocatore che non sia già nel tuo gruppo di amici, mentre sul WoW originale dovevi costantemente negoziare con la parte sociale del server. Il Dungeon Finder è un limite, in tal senso, ma agevola drasticamente la procedura di creazione dei gruppi. Gli spostamenti nel mondo per raggiungere i dungeon sono comunque rimasti, a tutto vantaggio dell'immersività.

L'endgame: la logistica dei 40 Quaranta persone. Questo è il numero che definisce i raid di WoW Classic nel suo livello più alto, e quel numero contiene tutta la complessità e tutto il fascino del sistema. Per confronto, i raid "normali" in WoW Retail richiedono tra 10 e 30 giocatori, con versioni Mythic che arrivano a 20. Quaranta persone significa quaranta connessioni internet, quaranta PC che devono reggere il carico, quaranta persone con vite reali, impegni reali, problemi tecnici reali, che devono trovarsi nello stesso posto virtuale alle stesse ore, con le stesse preparazioni. La preparazione ai raid è un'attività che richiede tempo ed energie spesso pari a quelle della serata di raid stessa. Il caso più classico è la resistenza elementale al fuoco per Molten Core: alcuni boss hanno abilità di fuoco che, senza un'adeguata Fire Resistance (resistenza al fuoco) sui tank, risultano letali. Questo significa che i tank devono farmare specifici set di equipaggiamento con stat di resistenza, spesso da crafting o da boss di istanze normali. Il farming di questi pezzi può richiedere settimane. I DPS e gli healer devono portare con sé consumabili: pozioni di mana, pozioni di salute, elisir che boostano le statistiche principali, cibo speciale che fornisce buff per un'ora. Preparare la borsa per una serata di raid significa aver dedicato ore nei giorni precedenti al farming di erbe, al crafting di pozioni, all'acquisto all'asta dei materiali mancanti. Il sistema dei World Buff è uno degli aspetti più iconici e discussi di Classic, assente in praticamente qualsiasi altro gioco. Certi buff, ottenibili solo da specifici eventi nel mondo di gioco aperto (non nelle istanze), sono talmente potenti da influenzare le performance di raid in modo misurabile. Rallying Cry of the Dragonslayer si ottiene portando la testa di Onyxia o Nefarian a un NPC nelle città principali; è un buff da zona che aumenta Attack Power, Spell Crit e Ranged Attack Power per due ore. Songflower Serenade si ottiene in Felwood interagendo con specifici fiori respawnati. Spirit of Zandalar viene da Yojamba Isle dopo aver completato la questline tribale. Fengus' Ferocity e altri buff di Dire Maul si ottengono dall'istanza omonima. Prima di una serata di progression raid seria, molte gilde organizzano veri e propri "World Buff run" per assicurarsi che tutti i 40 partecipanti abbiano il set completo di buff attivi. Il valore di un singolo pezzo di equipaggiamento epico (classificazione "viola", il colore dell'eccellenza in WoW) in Classic è incomparabilmente più alto che nel gioco moderno. In Retail, l'inflazione di gear è tale che quello che hai equipaggiato oggi sarà sostituito tra una settimana con qualcosa di meglio. In Classic, un'arma o un'armatura epica ottenuta da un boss di raid può restare BiS (Best in Slot, letteralmente "il meglio che puoi mettere in quel slot") per mesi, a volte per l'intera durata del contenuto. Quando si ottiene Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker (la leggendaria spada del Guerriero, processo di craft che richiedeva bind on pickup da Molten Core, rarissimi e non garantiti) il tuo personaggio era, letteralmente, uno dei migliori equipaggiati del server. Quella spada, per alcune classi, ha un peso narrativo e sociale oltre che meccanico. C'è un rovescio della medaglia in questo aspetto: raid come Molten Core e Onyxia, insieme a Zul'Gurub o AQ20, risultano molto semplficati rispetto alla versione originale di World of Warcraft, anche perché ormai mediamente i player sono equipaggiati con item molto forti, quindi sono più che efficaci rispetto agli avversari che incontrano in questi raid. La questione di chi riceve un pezzo di equipaggiamento quando cade da un boss con 40 persone presenti è, da sempre, una delle fonti di tensione più acute nei raid di WoW Classic. Il sistema più diffuso nella community all'epoca era il DKP (Dragon Kill Points), una valuta virtuale interna alla gilda che si accumula partecipando ai raid e si spende per richiedere i pezzi di gear che cadono. Chi ha più DKP ha priorità, incentivando la presenza costante e la fedeltà alla gilda. È un sistema elegante in teoria, spesso complicato nella pratica da eccezioni, "officer loot", priority per i tank e una miriade di varianti locali.

Il rovescio della medaglia: economia, carry e Pay-to-Win Il sistema dell'epoca però richiedeva un esborso di tempo non indifferente, praticamente impossibile da richiedere all'utenza moderna (abituata alle sessioni di pochi minuti per volta tipiche dei giochi mobile di oggi). Vale la pena affrontare questa questione direttamente, perché definisce una parte consistente dell'esperienza del gioco nel 2026, e ignorarla sarebbe disonesto. L'endgame di WoW Classic, nella sua versione contemporanea, è permeato da una economia parallela che ruota attorno a denaro reale. Non in modo ufficiale, ovviamente, non come feature dichiarata di Blizzard, ma come conseguenza quasi inevitabile della struttura del gioco nel contesto del 2026. Il problema di fondo è semplice da descrivere: la vita reale è cambiata, il gioco no. Nel 2004-2006, la componente demografica principale di WoW erano adolescenti e giovani adulti con tempo libero in abbondanza. Potevi passare tre serate a settimana in raid da 4-5 ore ciascuna, più le serate di farming dei consumabili, più la gestione della gilda, e poi c'era anche il PvP, se volevi. Erano decine di ore settimanali che, per molte persone in quella fascia di età, erano disponibili. Adesso quella generazione si avvicina ai quarant'anni, e forse li ha superati già. Ha lavori, famiglie, figli, responsabilità. Vuole giocare a WoW Classic, perché l'esperienza è ancora straordinaria, ma non può più dedicarci il monte ore che il sistema originale richiede. Da questa tensione è nata una vera e propria industria dei carry. Un carry, nel gergo del gioco, è quando un gruppo di giocatori altamente equipaggiati (il "carry group") porta con sé uno o più giocatori meno equipaggiati (i "carried") attraverso contenuti che i secondi non potrebbero completare autonomamente, in cambio di pagamento in oro del gioco. Questo modello esiste da sempre in WoW, ma negli ultimi anni si è strutturato in qualcosa di molto più sofisticato e formale. I canali delle città sono costantemente popolati da annunci di gilde o comunità che offrono carry nei raid di endgame. La struttura più comune è il GDKP (Gold DKP): ogni pezzo di loot che cade viene messo all'asta tra i partecipanti al raid, e il gold raccolto viene diviso equamente tra i giocatori del carry group alla fine della serata. Chi può permettersi di spendere migliaia di oro per un singolo pezzo di gear viene equipaggiato rapidamente. Chi entra con pochi oro può comunque partecipare e uscire con qualche oro in tasca (la sua quota del "pot"), anche senza vincere niente. È un sistema che, sulla carta, funziona per tutti: il carried si veste rapidamente senza bisogno di gilde, il carry group monetizza il proprio gear superiore. Il problema è che i gold non cadono dagli alberi. Accumulare quantità di oro sufficienti a comprare gear in un GDKP richiede, nella stragrande maggioranza dei casi, uno di tre percorsi: farming intensivo (ore di farming di mob, risorse, materiali da vendere all'Auction House), essere già equipaggiati abbastanza da fare carry per altri (la classica spirale del "ci vuole gear per fare gear"), oppure acquistare oro da siti terzi. Quest'ultima opzione, chiaramente vietata dai Terms of Service di Blizzard e punibile con il ban dell'account, è probabilmente la più diffusa. Esistono interi ecosistemi di siti web che vendono gold di WoW Classic a prezzi variabili per server, con transazioni che avvengono tramite PayPal, carte di credito o criptovalute. Il volume di questo mercato è impossibile da quantificare con precisione, ma chiunque abbia passato tempo nelle chat dei server di Classic sa che è enorme. Blizzard ha risposto con ban waves periodici che colpiscono soprattutto i bot (personaggi automatizzati che farmano risorse 24/7 senza intervento umano), ma la battaglia è strutturalmente asimmetrica: le organizzazioni di gold selling operano con margini sufficienti da permettersi ban e ripartire con nuovi account, mentre Blizzard non ha incentivi abbastanza forti per una guerra totale su un problema che, in fondo, porta i giocatori a rientrare nel gioco e pagare il sub mensile. Il risultato pratico, per chi si approccia all'endgame di Classic nel 2026, è un ambiente in cui la progressione "tradizionale" tramite gilda organizzata coesiste con una fast lane economica a pagamento. Non è esattamente pay-to-win nel senso classico del termine (non stai comprando potere su altri giocatori direttamente), ma è sicuramente pay-to-fast: puoi saltare mesi di progression investendo denaro reale in oro virtuale. Per molti giocatori che non hanno più le decine di ore settimanali dell'era originale, questa è l'unica via realistica per vedere i contenuti dell'endgame in tempi ragionevoli.

Glossario delle chat di raid: sopravvivere alla terminologia Entrare per la prima volta in un canale LFG di WoW Classic dopo anni di assenza, o per la prima volta in assoluto, significa confrontarsi con una lingua quasi propria. Gli annunci nei canali di Trade o General sono un muro di sigle e abbreviazioni che possono disorientare anche chi conosce il gioco in senso generale o ci ha giocato 10 o 20 anni fa. Quello che segue è una guida pratica alle sigle più comuni che si incontrano nella ricerca di raid e nella partecipazione a carry run. GDKP (Gold DKP) . Come già descritto, il sistema di distribuzione loot in cui ogni oggetto che cade nel raid viene messo all'asta al miglior offerente in oro del gioco. Il totale dell'asta (il "pot") viene diviso equamente tra i membri del carry group alla fine del raid. Chi non vince niente riceve comunque la propria quota del pot come compenso per la partecipazione.

. Come già descritto, il sistema di distribuzione loot in cui ogni oggetto che cade nel raid viene messo all'asta al miglior offerente in oro del gioco. Il totale dell'asta (il "pot") viene diviso equamente tra i membri del carry group alla fine del raid. Chi non vince niente riceve comunque la propria quota del pot come compenso per la partecipazione. DKP (Dragon Kill Points ). Valuta virtuale interna alla gilda che si accumula partecipando ai raid e si spende per richiedere i drop. Il sistema classico delle gilde organizzate, legittimo, alternativo al GDKP. Non implica oro reale o gold del gioco: è una valuta contabile interna.

). Valuta virtuale interna alla gilda che si accumula partecipando ai raid e si spende per richiedere i drop. Il sistema classico delle gilde organizzate, legittimo, alternativo al GDKP. Non implica oro reale o gold del gioco: è una valuta contabile interna. SR (Soft Reserve o Soft Res) . Meccanismo in cui ogni giocatore può "prenotare" preventivamente un numero limitato di pezzi (spesso 1 o 2) per cui ha priorità di acquisto in un GDKP, pagando meno o avendo priority automatica senza asta. Serve a garantire che chi ha bisogno di un pezzo specifico non venga escluso dall'asta da chi ha semplicemente più oro disponibile.

. Meccanismo in cui ogni giocatore può "prenotare" preventivamente un numero limitato di pezzi (spesso 1 o 2) per cui ha priorità di acquisto in un GDKP, pagando meno o avendo priority automatica senza asta. Serve a garantire che chi ha bisogno di un pezzo specifico non venga escluso dall'asta da chi ha semplicemente più oro disponibile. MS/OS (Main Spec / Off Spec) . In molti raid con sistema non-GDKP, la priorità di un pezzo di loot va prima a chi lo usa per la propria specializzazione principale (MS) e poi a chi lo usa per la spec secondaria (OS). Un Druido Restoration, che cura quindi, ha MS priority su un pezzo di gear da healer, OS priority su un pezzo melee.

. In molti raid con sistema non-GDKP, la priorità di un pezzo di loot va prima a chi lo usa per la propria specializzazione principale (MS) e poi a chi lo usa per la spec secondaria (OS). Un Druido Restoration, che cura quindi, ha MS priority su un pezzo di gear da healer, OS priority su un pezzo melee. GBID (Gold Bid) . Semplicemente un'offerta in oro per un pezzo di loot in un sistema GDKP. "Min GBID 500g" in un annuncio significa che l'offerta minima di partenza per ogni pezzo è 500 oro.

. Semplicemente un'offerta in oro per un pezzo di loot in un sistema GDKP. "Min GBID 500g" in un annuncio significa che l'offerta minima di partenza per ogni pezzo è 500 oro. Carry / Boost . Servizio in cui un gruppo di giocatori equipaggiati (o dal livello di molto superiore) porta giocatori meno equipaggiati attraverso un raid o istanza in cambio di oro. "LF carry MC" = cerco qualcuno che mi porti in Molten Core. "Selling MC full clear" = gilda che vende un intero clear di Molten Core a pagamento.

. Servizio in cui un gruppo di giocatori equipaggiati (o dal livello di molto superiore) porta giocatori meno equipaggiati attraverso un raid o istanza in cambio di oro. "LF carry MC" = cerco qualcuno che mi porti in Molten Core. "Selling MC full clear" = gilda che vende un intero clear di Molten Core a pagamento. BiS (Best in Slot ). L'oggetto ottimale per un determinato slot di equipaggiamento per la propria classe e specializzazione. "Questo è BiS per i tank Guerriero fino a BWL" significa che quell'oggetto è il migliore disponibile fino all'arrivo del raid Blackwing Lair.

). L'oggetto ottimale per un determinato slot di equipaggiamento per la propria classe e specializzazione. "Questo è BiS per i tank Guerriero fino a BWL" significa che quell'oggetto è il migliore disponibile fino all'arrivo del raid Blackwing Lair. MC / BWL / AQ40 / Naxx . Abbreviazioni dei raid principali di endgame: Molten Core, Blackwing Lair, Ahn'Qiraj 40 e Naxxramas. Rappresentano anche la progressione temporale del contenuto: MC si apre prima, Naxx è il pinnacle dell'endgame di Vanilla.

. Abbreviazioni dei raid principali di endgame: Molten Core, Blackwing Lair, Ahn'Qiraj 40 e Naxxramas. Rappresentano anche la progressione temporale del contenuto: MC si apre prima, Naxx è il pinnacle dell'endgame di Vanilla. WB / World Buff . I buff globali ottenibili nel mondo aperto (Onyxia Head, Zandalar Tribe, Songflower, ecc.) che moltiplicano le performance nei raid. "WB run" = giro organizzato per raccogliere tutti i world buff prima di un raid. Alcune gilde richiedono obbligatoriamente WB per i raid di progressione.

. I buff globali ottenibili nel mondo aperto (Onyxia Head, Zandalar Tribe, Songflower, ecc.) che moltiplicano le performance nei raid. "WB run" = giro organizzato per raccogliere tutti i world buff prima di un raid. Alcune gilde richiedono obbligatoriamente WB per i raid di progressione. Pot In un GDKP . Il "pot" è il totale dell'oro speso durante il raid in aste GDKP. Alla fine del raid, il pot viene diviso in parti uguali tra i membri del carry group. Se il pot totale è 50.000 oro e ci sono 30 carry, ognuno porta a casa circa 1.666 oro.

. Il "pot" è il totale dell'oro speso durante il raid in aste GDKP. Alla fine del raid, il pot viene diviso in parti uguali tra i membri del carry group. Se il pot totale è 50.000 oro e ci sono 30 carry, ognuno porta a casa circa 1.666 oro. Ninja / Ninja Loot . Giocatore che vince un drop di loot usando "Need" (maggiore priorità nel roll casuale) su un oggetto che non è per la propria classe o specializzazione, o in violazione delle regole del gruppo. Essere etichettati come ninja è una delle peggiori reputazioni possibili su un server.

. Giocatore che vince un drop di loot usando "Need" (maggiore priorità nel roll casuale) su un oggetto che non è per la propria classe o specializzazione, o in violazione delle regole del gruppo. Essere etichettati come ninja è una delle peggiori reputazioni possibili su un server. LFM / LFG Looking for More / Looking for Group. LFM viene usato da chi ha già un gruppo parziale e cerca altri giocatori. LFG da chi cerca un gruppo già formato o sta cercando giocatori con cui formare uno. "LFM Scholo, need healer and 2 DPS" è un annuncio standard. Fatte tutte queste dovute premesse, fate sempre attenzione ai siti di gold selling. Per quanto l'operazione possa sembrare estremamente semplice, e quasi naturale, acquistare oro da siti terzi viola i Terms of Service di Blizzard e può comportare il ban permanente dell'account, con perdita di tutto il progresso (anche di mesi e mesi di gioco). I siti di gold selling operano spesso tramite bot (personaggi automatizzati) che farmano risorse facendo farming automatico 24/7, degradando l'esperienza per tutti i giocatori reali attraverso competizione sleale sulle risorse del gioco. Il rischio non è solo il ban: alcuni siti di gold selling operano come truffe, raccogliendo dati di pagamento o credenziali di account. Il consiglio è quindi quello di farmare sempre l'oro, ad esempio guadagnandolo partecipando a GDKP run come carried: il processo è più lento ma l'account rimane al sicuro.

PvP: onore e terrore Il PvP di World of Warcraft Classic non è, nella sua forma di world PvP, un'esperienza anarchica e frustrante come quella di altri MMORPG storici, primo fra tutti Ultima Online. Ci sono però dei fattore che fanno letteralmente impazzire il giocatore medio del titolo di Blizzard: non esiste bilanciamento garantito, non esiste parità di livello, non esiste contesto in cui "è giusto". Esiste un mondo aperto in cui due fazioni, Alleanza e Orda, condividono gli stessi spazi e si ammazzano per ragioni che vanno dall'obiettivo militare, molto di rado, all'impulso puramente sadico, quasi sempre. E questo è esattamente il punto. Stranglethorn Vale merita una menzione speciale nella storia del PvP di WoW Classic. È una zona di mid-level (circa 30-45) con forma di imbuto che convoglia inevitabilmente giocatori di entrambe le fazioni - spesso per la prima volta nel processo di leveling - verso gli stessi obiettivi di quest, gli stessi punti di respawn, gli stessi percorsi obbligati. Sui server PvP (dove il world PvP è attivo per impostazione predefinita), Stranglethorn era, e rimane, un campo di battaglia permanente e non strutturato. Come nella guerra, non c'è mai un fronte chiaro, le imboscate arrivano da ogni direzione, e a volte la scelta migliore è semplicemente fuggire. Un giocatore di Orda di livello 45 pienamente equipaggiato può decimare un gruppo di avventurieri di Alleanza di livello 35 che sta tranquillamente completando la quest del Kurzen's Compound. Non ci sono conseguenze per lui, non ci sono regole che lo proteggano dall'essere a sua volta ammazzato da un gruppo più grande di Alleanza cinque minuti dopo. Non c'è alcun senso nel farlo, visto che per quanto il killer possa guadagnare punti "Onore", quelli guadagnati nel World PvP sono davvero pochi per ottenere ricompense vere e proprie dal sistema. Il sistema dell'Onore di Classic è, infatti, uno degli esempi più estremi di grind competitivo nella storia del gaming. Per ottenere il Rank 14 (Field Marshal per l'Alleanza, Grand Marshal per la Orda), il rango più alto del sistema PvP, e quindi le armi e armature di grado 14 considerate tra le migliori dell'intero gioco, bisogna accumulare un quantitativo di punti Honor tale da costringere a sessioni di gioco letteralmente estenuanti. La ricompensa è gear straordinario e un titolo permanente visibile a tutti sul server, ma il prezzo può essere ancora oggi (in cui la progressione è nettamente semplificata) settimane intere o addirittura mesi della propria vita sociale. I Battleground, introdotti con patch successive al lancio originale, portarono struttura al PvP caotico del mondo aperto, e rappresentano oggi l'unico metodo per arrivare ai rank finali. Alterac Valley è leggendaria per durata e complessità. Una partita di AV può durare decine di minuti: ogni fazione ha basi, villaggi, cavalcature speciali, rifornimenti da comandante e decine di NPC combattenti. È in piccolo una campagna militare, con dinamiche che cambiano nel corso delle ore man mano che le risorse si esauriscono e la mappa si trasforma.

è leggendaria per durata e complessità. Una partita di AV può durare decine di minuti: ogni fazione ha basi, villaggi, cavalcature speciali, rifornimenti da comandante e decine di NPC combattenti. È in piccolo una campagna militare, con dinamiche che cambiano nel corso delle ore man mano che le risorse si esauriscono e la mappa si trasforma. Ci sono poi Warsong Gulch (WSG) , una classica battaglia 10v10 "Cattura la Bandiera" (Capture the Flag) ambientata ad Ashenvale. L'obiettivo è portare la bandiera nemica nella propria base per tre volte;

e Arathi Basin (AB), una battaglia 15v15 focalizzata sul controllo del territorio. Cinque punti (bandiere) sulla mappa devono essere conquistati e difesi per accumulare risorse. La prima fazione a raggiungere 2000 risorse vince.

L'eredità e le evoluzioni: Season of Discovery e Hardcore La cosa più sorprendente del successo di WoW Classic non è stato il lancio del 2019. È quello che è successo dopo. Blizzard, trovandosi con una base di giocatori attiva e appassionata su un prodotto che teoricamente avrebbe dovuto esaurirsi una volta completato il contenuto originale, ha cominciato a sperimentare. Non nel modo timido e conservativo che ci si aspetterebbe da un'azienda che sta gestendo un'eredità culturale: in modo genuinamente creativo e a tratti audace. I server Hardcore, arrivati prima in forma non ufficiale e poi come feature ufficiale di Blizzard, rappresentano una delle modifiche più radicali che si possano immaginare in un MMORPG: la morte permanente. Se muori in Hardcore Classic, il tuo personaggio è perduto. Non risorgi, non ti fai "ressare" dall'healer, non corri al tuo cadavere. Fine. Ricominci da zero. La community si aspettava un esperimento di nicchia per masochisti; quello che si è materializzato è stato uno dei contenuti più seguiti in streaming della storia di WoW, con sezioni dedicate su Twitch che raccolgono decine di migliaia di spettatori giornalieri per vedere altri giocatori avanzare con attenzione millimetrica, o morire in modo spettacolare per errori stupidi al livello 58 dopo cento ore di gioco. L'appeal psicologico dell'Hardcore è comprensibile proprio alla luce di quanto detto finora. In un gioco dove la morte è una seccatura temporanea, il pericolo è gestibile e lo stress è limitato. Quando ogni combattimento può teoricamente essere l'ultimo del tuo personaggio, il livello di engagement cognitivo ed emotivo si moltiplica. Ogni decisione pesa. Il farming di un'area sovraffollata diventa una danza attenta. I dungeon in gruppo richiedono coordinazione reale perché un errore non è un wipe recuperabile: è la fine. Hardcore trasforma WoW Classic da un gioco impegnativo a qualcosa di vicino alla tensione dei roguelike, pur mantenendo tutta la struttura sociale e la profondità del prodotto originale. La Season of Discovery è un esperimento di tipo completamente diverso, e per certi versi ancora più coraggioso. Invece di preservare l'originale, Blizzard ha deciso di reinventarlo mantenendo l'architettura di base. In Season of Discovery, i giocatori trovano nel mondo rune speciali che sbloccano abilità completamente nuove per ogni classe, abilità che non esistono in nessuna altra versione del gioco. I Guerrieri possono ora usare meccaniche da Stregone. I Cacciatori hanno nuovi trick. I ruoli vengono ridefiniti: alcune rune creano nuovi archetipi ibridi che non avevano mai avuto spazio nel sistema di Classic. Contestualmente, le istanze vengono riprogettate come raid scalabili, portando contenuto originalmente singolo o da piccolo gruppo in dimensione da 10 o da 40. Gnomeregan, un dungeon normale del mid-leveling, diventa un raid con meccaniche specifiche che non esistevano nel 2004. Season of Discovery ha diviso la community in modo prevedibile lungo la linea del grande dibattito interno: "No Changes" vs "Some Changes". Il campo "No Changes" sostiene che la purezza dell'esperienza originale è il punto. Modificare le abilità, aggiungere rune, cambiare i raid snatura l'essenza di Classic e apre un precedente scivoloso verso la strada già percorsa da Retail. Il campo "Some Changes" risponde che il gioco del 2004 aveva difetti evidenti (alcune classi erano marginali, certi contenuti raramente esplorati, alcune meccaniche semplicemente cattive) e che un intervento chirurgico e mirato può preservare la filosofia mantenendo o migliorando la qualità dell'esperienza. Chi ha ragione dipende interamente da cosa stai cercando in Classic: un museo fedele o un gioco vivo. La risposta di Blizzard a questo dibattito è stata pragmatica: entrambe le opzioni. I server "Era" (Classic Era) mantengono il gioco nella sua forma del patch 1.12, senza modifiche. I server di Season of Discovery e gli esperimenti con Hardcore sono opzionali, separati, senza impatto sul canale principale. È una scelta di design che rispetta la diversità della community, anche se frammenta la base di giocatori tra i vari server e mode.