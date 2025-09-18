Un fulmine sulla scrivania, Corsair Sabre v2 Pro ridefinisce la velocità nel gaming

Questo mouse ultraleggero, con soli 36 grammi di peso, è stato concepito per offrire un'esperienza di gioco di alto livello ai professionisti degli FPS, grazie al polling rate a 8.000 Hz e a un sensore ottico da 33.000 DPI. La recensione esplora ogni dettaglio di questo dispositivo di gioco, dalla sua agilità estrema alle specifiche tecniche che lo pongono un passo avanti

Quando abbiamo tirato fuori per la prima volta Corsair Sabre v2 Pro dalla confezione ci siamo meravigliati per un aspetto in particolare, la sua leggerezza. Nel nostro ufficio sono transitati tantissimi mouse da gaming per le prove, alcuni dei quali leggerissimi, ma mai avevamo avuto una sensazione del genere. La nuova soluzione gaming di Corsair è talmente leggera da sembrare inconsistente e, una volta posizionata sulla scrivania, dà quasi la sensazione di interagire con il PC mentre non abbiamo niente tra le mani.

Non perdetevi la nostra guida ai migliori mouse gaming

sono quasi una sfida alla legge di gravità. Un peso piuma che si traduce in agilità massima e che consente movimenti rapidi,e una precisione chirurgica negli sparatutto in prima persona. Neanche con soluzioni con struttura a nido d'ape ottimizzata per contenere il peso avevamo avuto sensazioni simili: merito della scelta dei materiali fatta da Corsair e da un'ingegnerizzazione interna ottimizzata per raggiungere lo scopo, dalle dimensioni contenute della batteria a tutto il resto.

Non è solo la leggerezza a lasciare il segno. Sabre v2 Pro integra un sensore ottico Corsair Marksman S con una sensibilità che raggiunge i 33.000 DPI. Questo si traduce in una capacità di tracciamento di 750 pollici al secondo (IPS) con un'accelerazione di 50G. Numeri che, se messi in pratica, garantiscono una risposta istantanea a ogni minima sollecitazione. Naturalmente un sensore talmente preciso è poco utile se non in situazioni estreme: per esempio quando dobbiamo gestire il puntatore su superfici molto ampie, il che non si verifica certo frequentemente, e quasi mai in ambito gaming. Questo, come altri, rimangono numeri che hanno una rilevanza quasi esclusivamente nella sfera marketing: più grossi sono e meglio è.

Ma la vera rivoluzione è il polling rate a 8.000 Hz, una caratteristica che permette al mouse di comunicare con il PC fino a otto volte più velocemente rispetto ai modelli standard. Un'opzione che, pur dipendendo dalla potenza della CPU, annulla quasi completamente la latenza, un elemento cruciale per i giocatori più esigenti. Per una periferica wireless come Sabre v2 Pro questo ha un contraltare in termini di batteria: con un'impostazione del genere, infatti, riuscirete a giocare per circa una decina di ore. Diverso il discorso con l'impostazione a 1.000 Hz - quella più consueta - che spinge l'autonomia a circa 50/55 ore (i dati di targa sull'autonomia comunicati da Corsair sono leggermente più lusinghieri).

Oltre alle prestazioni, il mouse è curato anche nel design e nell'ergonomia. La sua forma simmetrica lo rende adatto a una varietà di prese, anche se il suo profilo ribassato sul posteriore favorisce una presa tipo claw o fingertip, piuttosto che un tradizionale palm grip. A differenza di altri mouse ultraleggeri, Sabre v2 Pro non presenta fori, un dettaglio che non compromette il grip o la ventilazione, ma offre una sensazione di solidità. I tasti, dotati di switch meccanici, offrono un feedback tattile molto piacevole e sono estremamente affidabili, con una durata garantita per 100 milioni di click.

Si tratta di un design assolutamente minimalista, che punta sulla massima semplicità per ricalcare alcune scelte dei giocatori eSport più blasonati. Talmente semplice che Corsair ha evitato di inserire sulla superficie della periferica persino un pulsante per la selezione dei DPI, eseguibile solamente tramite software e, come vedremo, anche su questo versante i conoscitori delle periferiche Corsair troveranno una sorpresa.

La connettività wireless è stabile e priva di ritardi: non abbiamo riscontrato nessuna differenza rispetto al gioco in modalità cablata, comunque possibile. Merito anche di un accessorio che costituisce una prolunga per il dongle USB con cui il mouse comunica con il PC. Si tratta di un cavo flessibile che può essere disposto in modo tale che un'estremità sia connessa al PC, mentre l'altra con il dongle viene spinta fino in prossimità del mouse.

Anche la personalizzazione è un aspetto importante: tramite il, non è necessario installare software aggiuntivo, un vantaggio notevole per chi vuole configurare rapidamente DPI, macro e assegnazioni dei tasti. Avete capito bene: Corsair, per la prima volta, rinuncia al suo software iCUE, storicamente al centro di una serie di polemiche e lamentele. Come vuole la storia dei software delle periferiche di gioco, iCUE si è dimostrato in molti casi pesante, capace di saturare le risorse di memoria e compromettere in certi casi le prestazioni del PC. In questo modo Corsair risolve alla base il problema, senza rinunciare alle possibilità di personalizzazione del Sabre v2 Pro e alla completezza delle impostazioni. Un modulo di memoria a bordo del mouse permette poi di portarsi dietro con sé ogni impostazione, anche quando si cambia PC di gioco.

Il mouse è inoltre corredato da nastro adesivo antiscivolo aggiuntivo e piedini di ricambio in UPE per una scorrevolezza ottimale. Anche grazie a questo fattore, si può dire che l'esperienza complessiva è stata molto positiva: il feeling è paragonabile a quello di un mouse con filo, senza lag o impuntamenti di alcun tipo. Certo, il prezzo appare un po' alto per ciò che offre, 109,99 per il mercato europeo, soprattutto se rapportato con quello di una soluzione come MasterMouse MM710 da 53 grammi con cavo, che resta un punto di riferimento nella sua categoria.

Il design del mouse Corsair è leggero, con una scocca pensata in modo tale da evitare il surriscaldamento della mano e garantisce un ottimo grip. Anche in questo caso l'ergonomia è convincente, ma il profilo è leggermente più basso rispetto al MM710, che invece ha una parte posteriore più "piena" e capace di riempire meglio il palmo. Il Corsair, al contrario, ha una linea che ricorda le auto sportive, più affusolata, e per questo tende a spingere l'utente verso una presa claw o fingertip, piuttosto che palm grip.

Va detto che molto dipende dalla conformazione della mano: se si tende a impugnare il mouse in modo arretrato, i tasti laterali possono risultare quasi sempre scomodi, indipendentemente dal modello. Su questo Corsair non è diverso, e con questo tipo di impugnatura si arriva a usare al massimo il tasto posteriore, mentre quello avanzato resta fuori portata. Chi invece ha il pollice in una posizione più naturale rispetto ai tasti, potrebbe anche riuscire a sfruttarlo come palm mouse, seppur con qualche compromesso.

Detto questo, tra i mouse wireless che abbiamo provato finora  e ne abbiamo testati di vari brand, modelli e segmenti, sia gaming sia più tradizionali  questo è l'unico che ci ha convinto al 100%. Per questo lo valutiamo con un 8 complessivo, che potrebbe anche salire a 9 se il prezzo non fosse così alto. Chiedere 110 euro per un mouse così essenziale, seppur affidabile e reattivo, rimane comunque eccessivo. Ma questo non toglie che Sabre v2 Pro sia una delle periferiche di gioco più riuscite negli ultimi anni tra quelle prodotte da Corsair.

A un prezzo di 99,99 dollari negli Stati Uniti e 109,99 euro in Europa, Sabre v2 Pro si posiziona in una fascia di mercato elevata. Sebbene le sue prestazioni non possano essere messe in discussione, non si può negare che esistono alternative cablate che offrono una risposta simile a un costo decisamente inferiore. Tuttavia, per chi cerca il massimo della libertà wireless senza scendere a compromessi sulla velocità e la precisione, questo mouse è un'eccellenza. Sabre v2 Pro merita una valutazione che si avvicinerebbe alla perfezione se il prezzo fosse più accessibile.