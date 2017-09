Xenoblade Chronicles 2: data di lancio, Collector's Edition e nuovo trailer

In occasione del Direct che si è svolto nella notte, Nintendo ha annunciato la data d’uscita di Xenoblade Chronicles 2: il nuovo titolo di Monolith Soft sarà disponibile in Europa dall’1 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch.

Ad affiancare la versione standard ci sarà una Collector’s Edition contenente una copia del gioco, il cd della colonna sonora, una steelbook e un artbook di ben 220 pagine con copertina rigida. Nel corso della presentazione è stato mostrato anche un nuovo video gameplay, della durata di oltre otto minuti, nel quale vengono forniti alcuni dettagli sulla storia e il combat system.

Nel mondo di Alrest numerose forme di vita note come “Titani” vivono nel mare di nuvole e gli abitanti hanno costruito le loro nazioni sopra a queste creature. Al centro di questo universo si trova l’albero del mondo, sulla cui cima si dice esista la terra idilliaca di Elysium.

Tra i vari regni c’è quello di Uraya, il cui territorio è contenuto all’interno del suo titano. Il loro principale rivale è l’impero del Mor Ardain. Nel video vengono mostrate anche la provincia imperiale del Gormott, ora sotto il controllo ardaniano, e il Praetorium dell’Indol, i cui abitanti venerano i titani.

I tentativi di individuare la Gladius leggendaria Aegis faranno sprofondare Alrest nel caos. Qui entrerà in gioco Rex, il protagonista di Xenoblade Chronicles 2. Dopo aver conosciuto Pyra, deciderà di accompagnarla in un pericoloso viaggio fino all’Elysium. Rex è un cosiddetto Ductor e lotta a fianco di forme sintetiche chiamate Gladius, come Pyra per l’appunto. Nel corso della partita fino a tre Ductor e tre Gladius possono combattere insieme contemporaneamente.

Le Tecniche Ductor sono abilità speciali utili ad infliggere più danni in base alla posizione, mentre le tecniche arcane fanno apparire pozioni per il ripristino della salute. Le Tecniche Gladius sono di supporto e permettono ad esempio di migliorare la potenza e la precisione degli attacchi. Peraltro cambiare Gladius, sulla base alle situazioni di gioco che si vengono a creare, potrà comportare alcuni vantaggi.

Di seguito il trailer del Nintendo Direct.