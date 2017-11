Xbox One X disponibile: ecco le prime comparative

Xbox One X è in commercio dalla giornata di ieri: rappresenta un grande sforzo da parte di Microsoft per recuperare terreno nel mondo delle console. La line-up Xbox comprende 1300 titoli e oltre 220 esclusive, e dal 12 dicembre arriverà anche PlayerUnknown’s Battlegrounds in esclusiva console.

La nuova Xbox One è basata su rivisitazioni della CPU Jaguar e della GPU Radeon GCN presenti nelle precedenti console ma, come noto, qui configurate in maniera tale da fornire prestazioni sensibilmente superiori. Dopo le prime prove, Xbox One X si rivela un piccolo miracolo di ingegnerizzazione dal punto di vista dei consumi, delle temperature e del sistema di dissipazione, oltre che della silenziosità e delle tempistiche di caricamento dei giochi. Niente a che vedere con l'approssimativa versione originale, rispetto alla quale è anche sensibilmente più compatta ed elegante. Toccheremo tutti questi punti in sede di recensione.

Con Xbox One X, Microsoft ha registrato anche il record di preordini e attende un forte interesse per la console per il prossimo Natale. In questo momento si può acquistare su Amazon a €499,99.

In Italia, Microsoft ha dedicato una giornata all’arrivo di Xbox One X, aprendo le porte della Microsoft House di Milano. Durante il pomeriggio gli appassionati che hanno partecipato all’appuntamento sono stati numerosi e hanno avuto l’opportunità di provare in anteprima tutta la potenza di Xbox One X. In occasione del lancio di Xbox One X, tutti i dipendenti di Microsoft e appassionati di gaming hanno partecipato per tutta la giornata un’attività di beneficienza a favore del Comitato Maria Letizia Verga, dove per ogni km corso virtualmente su Forza Motorsport 7 è stato donato un euro per creare uno spazio di intrattenimento per il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino a Monza.

Tornando ai test, le varie software house stanno adeguando progressivamente i loro giochi alle caratteristiche hardware della console. Non per tutti i titoli Xbox One è in questo momento disponibile la patch, e quelli first-party prodotti da Microsoft sono stati più rapidi a recepire il miglioramento hardware.

Come vedete dalle nostre comparative sulla qualità grafica ci sono evidenti migliorie nel caso di Xbox One X rispetto a Xbox One S. Il gioco che sembra beneficiare maggiormente delle capacità hardware della nuova console è Forza Motorsport 7. Non è una sorpresa perché Turn 10 Studios ha già in passato dimostrato di lavorare a stretto contatto con Microsoft e di essere la prima ad aggiornare le proprie tecnologie per sfruttare gli hardware nuovi. La versione di Forza 7 potenziata per Xbox One X è dotata di texture migliori, palesa ovviamente molto meno aliasing, offre riflessioni più naturali e un sistema di illuminazione più preciso.

Nella comparativa di screenshot sottostante avete ben chiaro come le texture sulla nuova console siano migliori guardando al logo della Porsche. Il confronto viene fatto ovviamente tra Xbox One X e Xbox One S con screenshot catturati su un monitor 1080p alla risoluzione 1920x1080, in modo anche da godere delle tecniche di supersampling (il gioco è renderizzato nativamente a 4K).

Il dettaglio sul fanale, invece, è impietoso: Xbox One X gode semplicemente di una definizione dell'immagine superiore.

E anche il successivo confronto evidenzia come la migliore qualità delle texture e il fatto che il gioco venga nativamente renderizzato a 4K rendano nel caso di Xbox One X leggibile la scritta "Forza", che invece è illeggibile nella versione del gioco per Xbox One S.

Un altro dei giochi in cui abbiamo notato differenze molto importanti è La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il titolo Monolith Productions mette a disposizione degli utenti di Xbox One due impostazioni circa il dettaglio visivo: il giocatore può così potenziare la risoluzione o gli effetti visivi. Ovviamente abbiamo propeso per la seconda scelta per notare importanti differenze tra Xbox One S e Xbox One X.

Entrambe le versioni offrono texture più dettagliate, ma quella che spinge maggiormente sulla qualità ha anche maggiore profondità di campo, ombre e illuminazioni di migliore qualità, più vegetazione, occlusione ambientale migliore, numero maggiore di poligoni, LoD di qualità superiore e più a lungo sullo schermo, oltre che miglioramenti nei filtri delle texture.

In questo caso potete vedere come Xbox One S "rinunci" al rendering della grata con le sue inferriate, che avrebbe richiesto una buona dose di risorse di calcolo in termini di anti-aliasing, ombreggiature e illuminazione. Ne L'Ombra della Guerra si registrano forti differenze anche in termini di "pop up" degli oggetti poligonali: sorvolando velocemente scenari di gioco particolarmente complessi con le Fortezze, Xbox One S fatica molto di più a visualizzare per tempo certi poligoni. Su questo servirebbe un test video per mostrare in maniera efficace le differenze.

Le comparative precedenti evidenziano bene come Xbox One X offra vantaggi visivi anche su un monitor FullHD, soprattutto in termini di maggiore dettaglio visivo. Come potete vedere ci sono in questo titolo evidenti differenze sul piano del dettaglio poligonale e, in misura ancora più marcata, nella qualità delle ombre e nella presenza dell'occlusione ambientale. Xbox One X offre anche un frame rate più stabile: pur rimanendo ancorato ai 30fps come nel caso di Xbox One S presenta meno problemi di tearing e stuttering in relazione al fatto che il frame rate medio erogato dall'hardware della console è sensibilmente superiore.

Sia su Xbox One X che su PS4 Pro Monolith ha adottato un sistema di scaling dinamico della risoluzione in funzione della complessità della scena da renderizzare. Mediamente si tratta di una 3520x1980 nel caso di Xbox One X (quindi leggermente al di sotto della 4k) e di una 2880x1620 per PS4 Pro. Poi ci sono tecniche di upscaling per ripristinare la 4K.

In attesa della recensione, vi rimandiamo al contenuto con le specifiche tecniche di Xbox One X e ai due video che abbiamo realizzato con la console qui in redazione: qui e qui.