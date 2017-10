Xbox One X: c'è Master Chief sulla scheda madre

Master Chief che cavalca uno scorpione: è il disegno che si trova ben nascosto all'interno di Xbox One X, precisamente sul circuito stampato della nuova console, secondo quanto ha scoperto Unocero, uno degli youtuber invitati da Microsoft al campus di Seattle dove ha proceduto a fare il teardown della console e a mostrarne dunque gli interni (vedi qui).

Xbox One X

L'immagine è un omaggio all'iconico personaggio della serie Halo, ma anche al nome in codice con cui Xbox One X è stata conosciuta fino a qualche mese fa, ovvero Project Scorpio. Rimanda oltretutto a una situazione di gioco di Halo, perché gli Scorpion sono i carro armati che Master Chief si trova a usare durante le battaglie.

L'immagine si vede chiaramente nel seguente video di Unocero, poco dopo il minuto 11.

L'immagine è ben nascosta e solamente gli utenti abili con il cacciavite (e disposti a disassemblare la console) potranno vederla. D'altronde, non è la prima volta che Microsoft inserisce una "sorpresa" del genere all'interno di una delle sue console: anche Xbox One S, infatti, vanta la sua effigie di Master Chief.

Per altri dettagli su Xbox One X, il cui lancio rimane previsto per il 7 novembre, recatevi qui.

Xbox One S