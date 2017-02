Xbox One S 500 Gb ora su Amazon a 239 Euro invece di 299

Segnaliamo un'offerta molto interessante per tutti gli appassionati di videogiochi: Xbox One S con hard disk da 500 GB a 239 Euro invece del canonico prezzo di 299 Euro. Rappresenta una ghiotta occasione per acquistare l'ultimo modello di Xbox One s introdotto sul mercato, tra le migliori offerte in questo momento praticate su internet.

A livello di dimensioni, Xbox One S riduce le dimensioni del 40% rispetto alla Xbox One originale, offrendo un design decisamente più essenziale e piacevole. Il sistema di alimentazione viene trasferito interamente all’interno della scocca principale ed è stato aggiunto il sensore IR Blaster. Il controller wireless offre una migliore ergonomia e maggiore grip, ed è compatibile con lo standard Bluetooth il che consente di usarlo anche sul PC senza adattatori.

Xbox One S supporta i contenuti 4K ed è dotata del lettore BR-Ultra HD. I giochi, inoltre, supportano l'HDR in presenza di TV compatibile con l'effetto. Microsoft ha rivisto anche il sistema di raffreddamento e l'efficienza energetica del sistema, il che garantisce prestazioni migliori e maggiore stabilità.