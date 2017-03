Xbox Live presto disponibile per tutti gli sviluppatori

Qualsiasi tipo di sviluppatore potrà creare il gioco che desidera e integrarvi liberamente Xbox Live. Infine, potrà fare il self-publishing su Xbox One e Windows 10. Lo ha appena annunciato Microsoft nel corso della sua apparizione al Game Developers Conference di San Francisco.

Il tutto è possibile attraverso il nuovo Xbox Live Creators Program, che permetterà a tutti gli appassioni di pubblicare facilmente giochi Xbox Live-enabled. Con il Creators Program chiunque può integrare il sign-in Xbox Live e le social feature al proprio gioco UWP, per poi pubblicare il titolo su Xbox One e Windows 10. Il programma funziona con le normali console Xbox One, così gli sviluppatori non avranno bisogno di dev kits per iniziare. Chris Charla ha incoraggiato i developer a scaricare e utilizzare Xbox Live Creators SDK, disponibile a questo indirizzo.

Già alcuni motori di gioco supportano il nuovo programma: si tratta, nello specifico, di Construct 2, MonoGame, Unity e Xenko, mentre altri motori saranno annunciati prossimamente. Con Xbox Live Creators Program il punto di riferimento per gli sviluppatori e i creatori di contenuti diventa la sezione "Creator games" all'interno del Windows Store. In questo momento il programma è disponibile nella versione Preview: al link precedente si trovano altre informazioni su come partecipare.

Non si tratta dell'unico annuncio di Microsoft al GDC, visto che abbiamo avuto anche Xbox Game Pass, mentre Brandon Bay del Microsoft Reality Team ha annunciato che la Development Edition del visore Windows Mixed Reaity di Acer inizierà ad essere distribuito agli sviluppatori questo mese.