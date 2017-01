WWE 2K17 tra un mese su PC

La versione Windows di WWE 2K17 sarà giocabile tramite Steam a partire dal 7 febbraio. Su PC, WWE 2K17 riproporrà tutti i contenuti già visti su PS4 e Xbox One, compresi quelli aggiunti fino a oggi tramite DLC.

WWE 2K17 per PC potrà, inoltre, essere acquistato anche nel tradizionale formato scatolato, visto che a disposizione degli appassionati ci saranno la Deluxe Edition e la Standard Edition, così come la possibilità di acquistare il Season Pass.

WWE 2K17 permette di impersonare una moltitudine di wrestler, di Superstar e Leggende della WWE e dell'NXT. I giocatori possono creare una versione personalizzata della WWE con strumenti come Crea un Video e Crea una Vittoria, più un sistema di replay dei momenti salienti. Le nuove funzioni e i contenuti aggiuntivi permettono di creare Superstar, Arene e Titoli.

Tramite il Promo Engine è poi possibile incidere sull'evoluzione dei propri personaggi durante la loro scalata alle classifiche dell'NXT e della WWE. Si potranno provocare gli avversari e scegliere cosa dire in modo da creare nuove rivalità o formare delle alleanze. La colonna sonora ospita artisti di grande richiamo come i Twenty One Pilots, French Montana e i Black Sabbath. Di seguito i requisiti hardware della versione PC di WWE 2K17, mentre sul sito ufficiale si trovano altri dettagli sul gioco.

Minimi:

Sistema operativo: 64-bit: Windows® 7 (latest updates)

64-bit: Windows® 7 (latest updates) Processore: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150

Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770

GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 50 GB di spazio disponibile

50 GB di spazio disponibile Scheda audio: DirectX 9.0c compatible sound card

DirectX 9.0c compatible sound card Note aggiuntive: At least 2 GB DDR Video Memory