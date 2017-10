Windows 10, nuovo sistema anti-cheat TruePlay

Microsoft ha parlato lungamente dell'appena rilasciato Windows 10 Fall Creators Update e delle tante novità che introduce, ma si è mantenuta piuttosto silenziosa a proposito di TruePlay, nonostante sembra trattarsi di uno strumento potente e di una valida alternativa al famoso Valve Anti-Cheat (VAC), su cui si basa la maggior parte dei giochi multiplayer che risiedono su Steam.

"Un gioco che supporta TruePlay viene eseguito all'interno di un processo protetto, che fronteggia una classe di attacchi comuni", si legge su Windows Dev Center. "Inoltre, un servizio Windows monitorerà le sessioni di gioco per individuare comportamenti riconducili agli scenari di cheating. Questi dati verranno raccolti e avvisi verranno generati nel momento in cui sembra si verifichi un comportamento di tipo cheating. Per garantire e proteggere la privacy dei clienti, ed evitare falsi positivi, questi dati vengono condivisi solo con gli sviluppatori".

L'ultimo passaggio è molto importante per le questioni legate alla privacy: nessun dato raccolto dal servizio di anti-cheating verrà usato in maniera non trasparente, e tutte queste informazioni verranno inoltrate solamente agli sviluppatori in modo che possano adottare le contromisure necessarie a garantire l'ambiente di gioco multiplayer più leale possibile. Inoltre, l'inoltro dei dati avviene solamente se "è probabile che si sia verificato cheating".

Se queste rassicurazioni non fossero sufficienti, gli utenti possono comunque disabilitare TruePlay. Non si tratta di un'attivazione obbligatoria per lanciare il gioco, anche se ovviamente in queste condizioni non si sarà in grado di accedere a quei server di gioco che hanno come requisito obbligatorio il sistema di anti-cheating. Gli sviluppatori possono abilitare TruePlay solo su selezionate parti dei giochi, il che permetterà di accedere a tutto il resto anche a quei giocatori che disabiliteranno lo strumento.

A differenza del VAC, TruePlay funzionerà solamente con i giochi basati sulla Universal Windows Platform (UWP). Si tratta, pertanto, dell'ennesimo sforzo di Microsoft di potenziare il gioco su PC, pur non rinunciando alla sua impostazione da "sistema chiuso" che più di qualche grattacapo ha dato ai giocatori nel recente periodo.