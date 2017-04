Warhorse Studio annuncia il cast di Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios ha condiviso qualche aggiornamento sullo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance. In un nuovo video gli sviluppatori approfondiscono la produzione delle cutscene presso Warhorse Studios. Con il loro Motion Capture Studio interno, il team ha prodotto più di 240 minuti di cattura delle sequenze d'intermezzo di Kingdom Come: Deliverance. Oltre a Brian Blessed (Robin Hood - Principe dei Ladri, Alexander) e Tom McKay (Kill Command), sono stati coinvolti oltre 50 attori provenienti dalla Repubblica Ceca, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti.

Warhorse Studios sottolinea il realismo e l’accuratezza storica in tutti gli aspetti di Kingdom Come: Deliverance. Per supportare la forte componente storica, molti dei personaggi non giocabili sono veri personaggi storici realmente esistiti. Con Brian Blessed, Warhorse Studios si è assicurata il talentuoso attore britannico che interpreta il ruolo di Lord Konrad Kyeser, un famoso ingegnere militare tedesco che aiuterà il giocatore nel suo viaggio.

Nei due mesi trascorsi presso Warhorse Studios, Tom McKay ha dato vita ad Henry, l’eroe principale di Kingdom Come: Deliverance. Henry vuole vendicare la sua famiglia e prendere la spada forgiata con suo padre, interpretato da Matthew Wolf. Con l’aiuto del giovane Lord Hans Capon, interpretato da Luke Dale, Henry viene catapultato in una guerra per combattere le forze degli invasori.