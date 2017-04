Warhammer 40.000 Dawn of War III: presto l'Open Beta

Relic Entertainment e Sega hanno annunciato un weekend di Open Beta per Warhammer 40.000 Dawn of War III. L’ Open Beta avrà luogo dalle 10AM PST del 21 Aprile fino ale 10AM PST del 24 Aprile e per partecipare occorre registrarsi a questo indirizzo.

Della Beta farà parte una selezione di Eroi per ciascuna delle fazioni contemplate, ovvero Space Marine, Eldar e Orki, il che permetterà di sperimentare subito diverse strategie e vari stili di gioco. L’Open Beta darà inoltre la possibilità di vedere e provare le skin Masters of War. La skin Dark Queen per Lady Solaria (Imperial Knight), la skin Ghost Seer per Farseer Taldeer (Wraithknight) e la skin Big Kustom per Beauty (Morkanaut).

Dawn of War III immerge i giocatori nella brutalità crescente di una guerra galattica, dove potranno condurre un’ unità di eroi d’elite e degli eserciti colossali fino alla vittoria, o all'oblio. Space Marine, Eldar e Orki combatteranno una guerra ancora più cupa e terrificante rispetto alle precedenti.

L'atteso RTS verrà rilasciato nella versione definitiva il 27 aprile. Altre informazioni si trovano qui.