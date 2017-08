Videogiochi e console in Italia: PS4 e Fifa sempre ai vertici

Idealo, portale per la comparazione prezzi degli acquisti online, ha realizzato un approfondimento per svelare le principali tendenze in fatto di videogiochi e console di gioco nel nostro paese. Lo studio conferma come in Italia i giocatori siano principalmente interessati a PS4 e Fifa.

I giochi più ricercati sono quelli per PlayStation (25%), seguiti da quelli per Xbox (5,9%), Nintendo (2,7%) e PC (1,6%). In fatto di console, il gamer italiano sceglie decisamente la bandiera Sony, privilegiando il prodotto PlayStation in varie forme e versioni visto che le preferenze raggiungono addirittura il 71,8%; seguono ben distanziati i brand e le soluzioni Nintendo e Microsoft che raggiungono rispettivamente il 16,1 e il 12,1%.

Nella Top 5 di idealo per i videogiochi da PC troviamo: Fifa 17 con uno stratosferico 37,4%, GTA 5 (12,2%), Dark Souls 3: The Fire Fades - Games of the Year Edition (6,1%), Overwatch (4,8%) e infine Battlefield 1 con il 4,4%.

Nelle prime 5 posizioni dei videogiochi da console che coinvolgono i giocatori italiani troviamo anche qui Fifa 17 al 62,4% e GTA 5 all’11%. Cambiano le cose per le altre tre posizioni, con la comparsa di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (4,4%) e Call of Duty: Black Ops 3 (2,8%), e infine di Pro Evolution Soccer 2017, al quinto posto con il 2,3% dell’interesse.

Il calcio, è noto, è la passione degli italiani e questo consente a Fifa di confermarsi saldamente ogni anno in vetta alla classifica: in Germania, ad esempio, si trova solamente al terzo posto per quanto riguarda il PC, superato sia da GTA 5 che da Battlefield 1, primo.