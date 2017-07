"Vendite software e hardware legati ai videogiochi oltre 150 miliardi di dollari"

Il software incide per tre quarti, l'hardware per un quarto. Inoltre, il tasso di crescita annuale previsto per i prossimi cinque anni è del 7,9%: questo vuol dire che l'industria varrà oltre 200 miliardi di dollari nel 2021. I dati provengono dal Games Report realizzato da Digi-Capital.

Sono delle cifre impressionanti rese possibili soprattutto dall'esplosione del settore del mobile gaming, che negli ultimi 12 mesi ha tratto grandi benefici da titoli come Clash Royale e Pokemon Go. Il grafico a torta di Digi-Capital evidenzia bene l'impatto delle più moderne forme di gioco.

Per la prima volta nel 2017 il settore del mobile gaming supera i 50 miliardi di dollari di vendite e con una crescita del 14,5% è destinato a posizionarsi oltre gli 80 miliardi di dollari nel 2021. Sia i settori dei giochi per console che dei giochi di genere MMO/MOBA registrano vendite inferiori rispetto al mobile gaming, attestandosi su 30 miliardi di dollari ciascuno.

Sopra i 30 miliardi anche "PC hardware", che si mantiene comunque su volumi importanti, mentre si colloca leggermente sotto "Console hardware" nonostante l'ottimo impatto sul mercato di Nintendo Switch. "VR hardware" è invece ancora a singola cifra quest'anno, mentre Digi-Capital si aspetta possa toccare i 7 miliardi di dollari nel 2021. Sappiamo, però, come vari colossi stiano investendo in maniera consistente su questo segmento di mercato, cercando di superare il più velocemente possibile le limitazioni tecniche.

Secondo Digi-Capital, un settore che potrebbe fare meglio di quello VR è il settore della realtà aumentata che, sulla scia di Pokemon Go (benché non sia un'app che rientra completamente nel segmento), potrebbe superare i 7 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Il solo Pokemon Go nel 2017 ha venduto di più rispetto a tutti i giochi VR considerati insieme.

Infine, c'è una riflessione da fare anche sugli eSport, che attirano molti fan in termini di coinvolgimento durante le dirette ma che ancora non monetizzano in maniera altrettanto importante rispetto agli altri settori qui in esame.

Ovviamente questi numeri sono possibili grazie alla rapida crescita dei mercati asiatici, e in particolar modo della Cina. Su 10 dollari che vengono spesi su base internazionale 4 provengono da Cina, Giappone o Corea del Sud. Metà del fatturato globale è legato all'Asia, mentre solamente un quarto agli Stati Uniti e un quinto all'Europa Occidentale.

Crescono anche gli investimenti nel settore dei videogiochi, con oltre 2,8 miliardi di dollari investiti negli ultimi 12 mesi. Si torna a crescere dal 2014, quando in 12 mesi si raggiunse il tetto di 2,4 miliardi di dollari in investimenti. A trainare questo dato è stata soprattutto la IPO di Netmarble Games, una software house coreana che ha raccolto 2,3 miliardi di dollari durante l'offerta pubblica iniziale, il che ha portato il valore complessivo della compagnia oltre gli 11 miliardi di dollari. Parliamo di una software house specializzata ancora una volta in mobile games, artefice di alcuni successi come Marvel: Future Fight, Seven Knights, Raven e Everybody's Marble.

La maggior parte degli investimenti si concentra, in maniera prevedibile, sui settori VR/AR, i quali incidono circa per un terzo.