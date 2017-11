Vampyr: Dontnod Entertainment non ha in programma dei DLC

La strategia di rilasciare contenuti aggiuntivi dopo il lancio di un videogioco è ormai diventata la norma, ma esiste ancora qualche eccezione. Una di queste è Vampyr, il promettente action RPG su cui è da tempo al lavoro Dontnod Entertainment, lo studio di Life is Strange e Remember Me. Come confermato da Cedric Lagarrigue, presidente del publisher Focus Home Interactive, il team ha deciso che terminerà i lavori sul gioco e se il responso del pubblico dovesse rivelarsi soddisfacente inizieranno immediatamente la creazione di un sequel.

“Questa è un’esperienza completamente in singolo; non abbiamo pianificato dei DLC”, spiega Lagarrigue a MCVUK. “Se la risposta nei confronti del gioco lo giustificherà, preferiremmo pensare a un sequel. Noi e Dontnod abbiamo già alcune idee, visto che ci sono così tante cose incredibili da proporre in un universo come questo”.

In termini di budget, Vampyr si colloca a metà strada tra le produzioni tripla A e i progetti indipendenti, ma Lagarrigue assicura che “l’universo, il tema e la qualità del gioco gli permette di esistere nei negozi a fianco dei blockbuster”.

Il fatto che il PC sia ormai focalizzato poco sul retail, grazie a Steam e alle altre piattaforme digitali, viene considerato un fattore importante per consentire a giochi dal budget intermedio di avere successo. “Gli utenti desiderano nuove esperienze, originalità e una direzione meno generica”, prosegue Lagarrigue. “C’è spazio per i blockbuster, ma ai giocatori piacciono le esperienze fuori dall'ordinario”.

Avere a disposizione budget più limitati, per creare esperienze uniche nel loro genere, permette alle produzioni di raggiungere il successo anche senza arrivare a numeri stratosferici; è stato citato in particolare il caso di Dead Space 2, che alla sua uscita vendette molte copie ma non riuscì comunque a coprire gli ingenti costi di sviluppo. Lagarrigue ha specificato che Vampyr dovrà vendere almeno 500.000 copie per diventare profittevole, e verrà considerato un successo qualora dovesse raggiungere un milione di unità.

Il lancio di Vampyr è previsto per la primavera del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.