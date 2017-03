Valkyria Revolution arriverà in Europa il 30 giugno

SEGA ha annunciato che Valkyria Revolution uscirà nei nostri territori il 30 giugno. Il titolo potrà essere acquistato, sia in versione fisica che digitale su PlayStation 4 e Xbox One ad un prezzo di 39.99 euro. L’edizione pacchettizzata sarà disponibile in quantità limitate e comprenderà la colonna sonora con le 12 tracce realizzate dal compositore Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow).

Valkyria Revolution recupera alcune delle caratteristiche già apprezzate nel precedente capitolo Valkyria Chronicles, ma si rinnova con nuovi personaggi e un mondo di gioco inedito. A differenza del precedente episodio, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la nuova avventura si svolgerà nel pieno della Rivoluzione Industriale.

Il gioco ha subito importanti modifiche anche per quanto attiene il sistema di controllo. Le tradizionali meccaniche di combattimento statiche a turni sono infatti diventate più action, pur richiedendo ancora una buona dose di strategia per concludere gli scontri con successo. I giocatori avranno la necessità di bilanciare queste due caratteristiche per avere la meglio sul campo di battaglia. Non mancheranno nemmeno alcune novità dal punto di vista grafico, grazie al supporto del nuovo engine Gouache.

“Sulla scia di una rivoluzione, i soldati d’elite di Jutland, i Vanargand, devono unirsi per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte stessa – la Valkyria. Questa squadra anti-Valkyria é equipaggiata con armi avanzate ed ha la potente abilità di maneggiare incantesimi ragnite per combattere questa terrificante minaccia. Questa unità è composta da soldati che hanno una elevate affinità con ragnite; anche le truppe Jutland della Principessa Ophelia si sono unite alla truppa”, si legge nella descrizione ufficiale. “La Principessa ama profondamente il suo paese ed ha risposto alla chiamata per liberare tutti coloro i quali sono soggiogati alla tirannia di Ruzi. Ma, Amleth Grønkjær, il comandante della Vanargand nasconde un terribile segreto. Sarà amico o nemico del paese che ha giurato di proteggere?".

A capovolgere le sorti della battaglia sarà Brunhilde, una degli ultimi Valkyrur, esseri magici con poteri quasi illimitati. Essendo vincolata da un giuramento con le forze nemiche, i giocatori dovranno trovare un modo per sconfiggerla.

Qui sotto il trailer d’annuncio della data d’uscita.