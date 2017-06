Uno speedrunner ha completato Prey in meno di sette minuti

In queste settimane Prey è stato oggetto di attenzioni da parte della community degli speedrunner, che si è impegnata per cercare di completare l’esperienza di gioco nel minor tempo possibile con l'aiuto di glitch e altri trucchi assortiti. A pochi giorni dal lancio del titolo nei negozi, l’utente DraQu è riuscito a scendere al di sotto dei venti minuti, record prontamente scavalcato dallo youtuber Bjurne con una prestazione inferiore agli undici minuti.

Peraltro anche questo secondo primato non ha resistito a lungo, visto che qualche giorno fa l’utente Seeker è riuscito a portare a termine l’obiettivo in soli 6 minuti e 59 secondi. Il filmato della prestazione è disponibile in fondo alla notizia, ma sul canale youtube del giocatore sono presenti anche altri video che mostrano tutti i tentativi precedenti e descrivono i principali glitch appresi per riuscire a costruire il percorso più efficace.

Come alcuni di voi già sapranno Prey è ambientato nel 2034 su una stazione spaziale chiamata Talos I. Nei panni di Morgan Yu bisogna sopravvivere alla misteriosa razza aliena che è sfuggita al contenimento e ha invaso l’intera struttura. Il fulcro dell’esperienza prevede la combinazione di oggetti al fine di creare strumenti e armi per la sopravvivenza, oltre che l'interazione con terminali informatici, dispositivi di sorveglianza e automi di vario tipo per sbloccare meccanismi o andare alla ricerca di indizi.

A bordo si attraversano ambientazioni diametralmente diverse tra loro, come i cunicoli di servizio o la sontuosa lobby, e si può fin da subito esplorare l’intera struttura nell’ordine che si preferisce. Il protagonista ha quindi modo di tornare in qualsiasi momento nelle aree precedenti, alla ricerca di quei cambiamenti che saranno strettamente connessi all’evoluzione della trama e alle azioni compiute dal giocatore. Per di più è possibile uscire nello spazio e volare a gravità zero, sfruttando le zone esterne alla stazione per raggiungere altre aree della struttura o per scoprire ulteriori segreti.

Prey è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 5 maggio. Vi lasciamo al filmato.