Un Humble Bundle dedicato ai fan di Civilization

Il nuovo Humble Bundle permette ai fan di Civilization di ottenere i codici per il riscatto su Steam di alcuni dei capitoli più iconici della nota serie di gestionali storici. Nello specifico, con almeno 1 dollaro si sblocano Civilization III e Civilization IV Complete Edition. Con 8 dollari, invece, diventano disponibili Civilization V e le sue espansioni Brave World e Gods & Kings, insieme al DLC Pack.

In questa promozione rientrano anche importanti sconti per il recente Civilization VI, precisamente del 20% per la versione tradizionale e del 25% per la Deluxe Edition. Se si stanziano 15 dollari o più (€14,24) si ricevono anche i codici di Sid Meier's Civilization: Beyond Earth e delle sue espansioni Exoplanets e Rising Tide.

Si tratta di sconti molto importanti, se si considera che Beyond Earth con le sue espansioni viene venduto su Steam a 60$, mentre Civilization IV si trova a 20$. Anche lo sconto su Civilization VI è interessante, visto che è uno dei capitoli più apprezzati negli ultimi anni.

Per la prima volta nella storia della famosa serie di gestionali, Civilization VI è entrato nella classifica dei 10 migliori videogiochi dell'anno scelti dalla community di Hardware Upgrade.

Come sempre, Humble Bundle permette ai giocatori di fare delle offerte libere per le collezioni di giochi proposte, decidendo oltretutto quale percentuale della somma debba andare in beneficenza, a Humble o al produttore dei giochi.