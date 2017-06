Ultimate Epic Battle Simulator è un simulatore in cui 10 mila polli possono sconfiggere 20 T-Rex

Ultimate Epic Battle Simulator è un sandbox realizzato con Unity che permette agli utenti di configurare battaglie a dir poco improbabili. Ad esempio schierare 10 mila polli contro 20 dinosauri, ma anche un battaglione di soldati della seconda guerra mondiale contro 11 mila soldati del Medio Evo. E non solo, visto che gli sviluppatori hanno preparato anche cavalieri, orchi, troll e molto altro ancora.

Gli sviluppatori di Brilliant Game Studios hanno dovuto preparare delle soluzioni tecnologiche aggressive per contenere i requisiti hardware a fronte di un numero così importante di unità sullo schermo. Ciascuna di esse, infatti, si caratterizza per intelligenza artificiale autonoma e si comporta in maniera indipendente rispetto alle altre. Allo stesso tempo, considera ciò che fanno le altre unità in modo da imbastire delle strategie ed essere il più efficace possibile per la propria fazione. Le unità, poi, tengono conto delle caratteristiche dello scenario e del terreno.

Gli sviluppatori hanno usato Unity Engine per creare questo simulatore, dotandolo di un sistema di illuminazione proprietario che gestisce le riflessioni della luce in tempo reale. Il risultato finale è spettacolare da una parte, grottesco dall'altra. Certo, ci sono dei limiti alla grafica e alle animazioni visto l'alto numero di unità coinvolte, ma probabilmente Ultimate Epic Battle Simulator merita di essere provato comunque.

Potete trovarlo su Steam , e se lo acquistate entro l'8 giugno beneficerete di uno. UEBS costa solo 14,39€.