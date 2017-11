Ubisoft: non è Denuvo che riduce le prestazioni di Assassin's Creed Origins

Ubisoft respinge le ipotesi della community dei giocatori PC che sostengono che il sistema anti-tamper Denuvo implementato all'interno della versione PC di Assassin's Creed Origins accresce il carico di lavoro della CPU del 30-40%.

"Confermiamo che le soluzioni anti-tamper implementate nella versione Windows PC di Assassin's Creed Origins non hanno effetti percettibili sulle prestazioni", si legge in un comunicato ufficiale di Ubisoft.

"Dato l'obiettivo di ricreare un mondo aperto, sistemico e maestoso come quello dell'Antico Egitto di Origins, in cui i giocatori possono ammirare una mole di dettagli, splendidi paesaggi e città enormi, il tutto senza schermate di caricamento, Assassin's Creed Origins sfrutta pienamente le componenti hardware indicate come minime e raccomandate a questo indirizzo, le quali garantiscono prestazioni stabili a 30 fps".

Ubisoft ribadisce che è totalmente dedicata nell'offrire la migliore esperienza di gioco possibile su PC e consiglia di consultare il sito support.ubi.com nel caso si riscontrino prestazioni ingiustificatamente insoddisfacenti.

Il controverso sistema Denuvo è entrato in crisi dopo essere stato crackato dopo circa un giorno dal rilascio de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Ne abbiamo parlato qui.